Insta Crime Podcast vyráží na tour po pěti městech v Česku: Moderátorky přinesou exkluzivní informace ke Kuřimské kauze

Moderátorky Tereza a Petra se společně už několik let vydávají do hlubin těch nejhorších kriminálních případů z Čech. Jeden z nich jim ale nedal spát, a sice tzv. kuřimská kauza, kde docházelo k brutálnímu týrání bratrů Jakuba a Ondřeje. Co se moderátorkám Insta Crime Podcastu za dlouhé měsíce podařilo zjistit o jedné z nejhorších kriminálních kauz novodobé historie?