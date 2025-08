Venčení málem nepřežil: Senior (79) zakopl o psa a padl na koleje, za chvíli projel vlak

Tragédií mohlo skončit venčení psa poblíž vlakového nádraží na Holém vrchu v České Lípě. Seniorovi (79) se zamotala jeho fena pod nohy tak, že padl přímo do kolejiště. Odtáhli jej jen chvíli před tím, než místem projel vlak.

Důchodce o fenu zakopl, ztratil na nezpevněném povrchu rovnováhu a neštěstí bylo na světě. Upadl a zůstal ležet mezi kolejemi. Marek, který místem zrovna procházel a vše viděl, okamžitě volal záchranáře a seniora odtáhl z kolejí.

Drama ale pokračovalo. Záchranka neměla v blízkosti volnou posádku, na místo tak spěchali strážníci. „Pomohli seniorovi dostat se do ještě bezpečnější vzdálenosti. Zajistili ošetření povrchových zranění,“ popsala českolipská městská policie na sociální síti.

To už na místo dorazili záchranáři a potlučeného si převzali do péče. „Jen pár minut poté místem projely dvě vlakové soupravy,“ dodali strážníci. Vyjádřili respekt a poděkování Markovi, který seniora zachránil. Nebýt jeho, skončila by procházka se psem tragicky.