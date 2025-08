Konflikt v Chrastavě: Učitelka ve školce měla plačící dívku polít vodou!

K incidentu mělo dojít v pátek 25. července, a to ve chvíli, kdy učitelka holčičku pokládala do postýlky. Po vyzvednutí dívenky babička dostala do rukou také mokré oblečení, popsala pro idnes.cz. Vysvětlení vnučky babičku doslova šokovalo. Hned druhý den si do školky přišla pro vysvětlení.

„Učitelka řekla, že vnučka měla velký záchvat. Tak jsem se jí ptala, jestli je normální polévat děti vodou. Na to mi řekla, že byl ten záchvat prostě tak velký, že musela,“ řekla seniorka.

Incident babička nahlásila na Orgán sociálně-právní ochrany dětí, České školské inspekci a policii ČR. Policisté ale v případu neprokázala jednání, které by znaky přestupku nebo trestného činu naplňovalo.

„V našem zájmu je, aby kladný obraz mateřské školy zůstal zachován a žádné obdobné situace se již nikdy neopakovaly. Současně daného pochybení litujeme a omlouváme se za vzniklou situaci. Na druhou stranu však důrazně sdělujeme, že toto jednání není běžný postup a ani to tak nebylo ze strany paní učitelky podáno,“ napsala ve veřejném prohlášení mateřská škola.