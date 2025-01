První výtečník (42) dupl na plyn toyoty v Havířově, ze kterého prchal policejní hlídce až do Ostravy a pak vůz stočil zpět na Karvinsko. V Petřvaldu sám sebe dostal do pasti, když zabočil do slepé uličky, kde ho policisté dostali.

Chlap pochopil, že nemá cenu zapírat. „Nesmím řídit a vzal jsem si pervitin,“ přiznal na místě policistům. Test na drogy měl skutečně pozitivní. Muži teď hrozí až dva roky vězení.

Ukradl, naboural

Petřvald hrál hlavní roli i při druhém ujíždění. Právě tady policisté spatřili škodovku, která byla hlášená jako kradená. Cizinec (25) za volantem ji měl krátce předtím šlohnout z parkoviště, kde stála nezamčená a nastartovaná. I on se dal na naháněnou s hlídkou.

Video Video se připravuje ... Zadržení zdrogovaného řidiče toyoty v Petřvaldu. PČR

„V Havířově–Šumbarku naboural do reklamního billboardu, vyskočil z auta a pokusil se o útěk. Ten se mu nezdařil, policisté ho rychle zadrželi,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková. Gauner nadýchal 1,6 promile. I jemu hrozí dva roky.

Zdrhal přes park

Třetí výtečník (45) v Horní Suché naoko s policií spolupracoval. Na výzvu při pravé krajnici se svým „bavorákem“ zastavil. Pak se ovšem prudce rozjel a scénář předchozích honiček se opakoval.

Ani teď neměl naivní záměr ujížděče šanci na úspěch. Po 20 minut s autem začal bloudit v parku a definitivně zastavil. Také on měl v sobě drogy a vyslovený zákaz řízení. Hrozí mu stejně jako u dvou „kolegů“ dva roky v base.

Dítě na sportovní motorce

Aby toho nebylo málo, policisté zapnuli majáky kvůli noční naháněné ještě jednou. V Havířově chtěli provést kontrolu sportovní motorky, jejíž řidič nesvítil. Ten neragoval a ujížděl.

Pronásledování opět skončilo nezdarem uprchlíka a policisty byl zadržen. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že jim ujížděl nezletilý chlapec, který na motorce neměl co dělat! Vzhledem k věku mu nic nehrozí, policisté nicméně informovali orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).