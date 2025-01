Soud rozhoduje, komu holčičku přiřkne do péče. Chce jí její otec Marian P. (44), který je jedním ze skupiny lidí žijících v centru Ohnivý drak, a pěstouni z východních Čech. „Úřady mi dceru odebrali, ale věřím, že vyhrajeme, že dcera bude moje, že Evelínku dostanu do péče. Jsem její táta,“ svěřil se před začátkem soud Marian P.

Miminko je zatím u dočasných pěstounů. „Mohu jí vidět jedenkrát za tři týdny. Evelínku mi vždy přivezou na úřad do Kralovic. Jsem s ní v menší zasedací místnosti a s námi jsou s ní vždy dva lidé. Hraji si s ní. U pěstounů má hodně hraček. Ale nesmím si ji vzít třeba do kočárku a jít s ní ven ani na krátkou procházku kolem úřadu,“ popsal setkávání s dcerou Marian P.

Otec: Dcera by měla všechno

Dokázal by se o dceru postarat? Tvrdí že ano. „Poslední dva měsíce jsem pracoval ve skladu hraček. Teď ale nemám zaměstnání. Všichni v komunitě dáváme peníze dohromady, žijeme skromně a s penězi tak vycházíme. Evelínka by měla všechno. Od smrti její matky Lindy má doma vše připravené, postýlku i všechny ostatní věci, které by potřebovala,“ prozradil Marian P.

Na sestřičku se těší

Pečovat o malou Evelínku by mu prý pomohli lidé z komunity, kteří s ním žijí v domě. „Byla by to třeba moje přítelkyně Martina M. (19). Evelínka je moje sestra. Zatím jsem jí viděl jen dvakrát v porodnici,“ uvedl syn Štepán P. (16).

Mluvil i o zesnulé Lindě, matce děvčátka. „Jestli se mi po ní stýská? Byla skvělá, měl jsem jí moc rád. Ale abych byl smutný, to ne. O tom život není,“ dodal Štěpán.

Bůh Šašek obhájcem

Vůdce centra Ohnivý drak Lukáš Stančík, který si říká Bůh Šašek a vede tu komunitu lidí, přišel k soudu oblečený do saka a slušivé vestičky. Obhajoby Mariana P. se totiž zhostil osobně. Nestalo se to, co loni, kdy při k jednání o své vlastní vazbě dorazil k soudu v kostýmu šaška.

„Jsem Marianův veřejný obhájce. Jednou za život si to mohu vyzkoušet. Zákon to umožňuje. To, co dělá OSPOD je zločin. Čtyři, pět měsíců unáší dítě, aniž by nás kdokoliv z tohoto orgánu prozkoumával,“ uvedl Stančík.

Zesílená opatření

Soud se konal za zesílených bezpečnostních opatření. Soudkyně Kateřina Tomanová vyloučila veřejnost z jednání. Do soudní síně tak mohli jen účastníci řízení. Na chodbě tak zůstala i pětice lidí z centra Ohnivý drak, která přišla Mariana P. k soudu podpořit. Chovali se slušně, členové justiční stráže, kteří hlídali na chodbě před dveřmi do soudní síně tak nemuseli zasahovat. Kvůli možným konfliktům byli připraveni i policisté. Vše se ale obešlo bez incidentů.

Soud zatím nerozhodl

Po necelých šesti hodinách jednání, bylo jasné, že soud v úterý o osudu holčičky nerozhodne. Soudkyně jednání odročila. „Bylo provedeno dokazování, byly prováděny zejména listinné důkazy a byla vyslechnuta pěstounka na přechodnou dobu a otec jako účastník řízení. Jednání bylo odročeno,“ uvedla soudkyně Kateřina Tomanová.

„Jsem zklamaný, že to neskončilo. Trvá to moc dlouho. Jsem tak dlouho odloučený od dcery. Pěstouni navrhli nového svědka, mého bratra. Nevím proč, dlouho jsme se neviděli, nevím, co může soudu o mně říci,“ divil se Marian P.

Dramatické narození

Holčička Evelínka se narodila loni 8. září v domě v Plasích na severu Plzeňska, kde se nachází centrum Ohnivý drak. Jde o dům, který patří Marianovi, má na něj hypotéku.

Po porodu bylo dítě s matkou Lindou spojeno dvanáct hodin pupeční šňůrou. U porodu byla pouze dula, která ale nemá dostatečné vzdělání. Když žena začala kolabovat, až tehdy byla zavolána sanitka. Dítě se podařilo rychlým převozem do nemocnice zachránit, matka ve špitále po několika dnech zemřela.

Předběžným opatřením soudu byla dívenka dočasně umístěna k pěstounům. O tom, zda někdo při porodu pochybil, policie ještě nerozhodla.