To už je naprosté šílenství! Vůdce sekty v Plasích na Plzeňsku, jejíž členka Linda (†42) zemřela po zpackaném domácím porodu, předpovídá »konec světa« a vyzýzvá členy k hromadné sebevraždě! Guru Lukáš S. (46) dokonce nabádá i další rodiče se své komunity, aby s sebou vzali i roční Leontýnku!

Samozvaný „vůdce sekty“ Lukáš S. začíná ztrácet patrně půdu pod nohama. Podle členů komunity skřípe vztah s jeho partnerkou Gabrielkou, na vině má být poslední fyzický útok, ty on sám ve videích potvrzoval: „Po čtyřech letech, už by to měla Gabriela vědět. Ale neví. A tak si s ní zase ta šedivá bába vytřela pr*el a já potom jsem si vytřel pr*el s tou šedivou bábou a zmydlil jsem Gabrielu tak, jako nikdy. Zmlátil jsem ji, ano.“

Konec světa na svatého Martina

V nejnovějším videu jde ale mnohem dál a předpovídá »konec světa«: „Přeju vám všem hezký 11. 11., protože 11. 11. se celosvětově otevírá brána pekel, kdy démoni si osedlají každého jednoho z vás. Já vám všem chci říct, že pokud budu ještě vůbec naživu, tak mě rozhodně nevyhledávejte s tím, že byste měli nějakou naději, že vám pomůžu, protože já se na vás na všechny můžu vys*at,“ vzkázal.

Mluví o hromadné sebevraždě!

Později začal dokonce mluvit o sebevraždách! „Možná bude lepší, když Faunovi (přezdívka používaná v sektě – pozn. red.) spáchají hromadnou sebevraždu s celou rodinou! S sebou tu Leontýnku (1) zase vezmou. Tak, jak ji přivedli na svět, by ji zase mohli vzít pryč. Protože takhle jako vy tam žijete, my takhle žít už nechceme,“ hrozí vůdce směrem ke společnosti, jejím způsobem života opovrhuje.

Smrt přeje i partnerovi zemřelé Lindy, po které zůstala novorozená Evelínka, o niž se starají pěstouni. „Ať Marianovi nedají jeho dceru, ať Marian pojde,“ hlásá.

Policie dění v domě v Plasích, který komunita nazvala Ohnivý drak, sleduje, a po těchto výrocích se do něj vrátila. „Na základě dnešních (pondělí – pozn. red.) zjištěných skutečností jsme prováděli šetření k dané věci,“ potvrdila Blesk.cz bez bližších podrobností mluvčí policie Eva Červenková.

Předešlý zásah proběhl minulý týden, kdy guru Lukáš S. vysvětloval výhružky kriminalistům vyšetřujícím tragický porod i výroky o upalování Romů. „Příští týden ještě máme jet na kriminální policii kvůli marihuaně, kterou jsme tady pěstovali,“ uvedl.

Sektě hrozí vystěhování

Členové sekty, řada z nich je vysokoškolsky vzdělaných, žijí v domě Mariana P. Peníze brali z vlastních úspor, používali i invalidní důchod zemřelé Lindy. Nyní jim finanční zdroje zřejmě docházejí. Marian P. totiž aktuálně nemá na splátky hypotéky, za kterou ručí jeho bratr, a hrozí jim vystěhování.

Co se v domě stalo?

Partnerka majitele domu Mariana P. Linda porodila Evelínku 8. září v sídle sekty bez dohledu zdravotníků. Ještě 12 hodin poté byla s dcerou spojena pupeční šňůrou. Druhý den ji převezli do nemocnice, kde později zemřela. Guru Lukáš S. tvrdil, že ji utopila bába-šedivá, údajná démonka z jeho »učení«, která ale posedá jen ženy.

VIDEO: Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech málem skončil smrtí rodičky i dítěte.

