Tragickou dohru má domácí porod v domě sekty v Plasech na Plzeňsku. Žena, která v neděli porodila a v pondělí ji záchranka odvezla v kritickém stavu do nemocnice, podle seznamzpravy.cz prodělala mozkovou smrt! Její syn dokonce už řeší darování orgánů! Novorozená holčička by měla být v pořádku. Samozvaný »vůdce sekty« Život v srdci Lukáš S. (46) dává od porodu ruce pryč.

Porod společenství Život v srdci přenášelo na internetu. Je vidět, jak žena v přítmí pokoje porodila, ostatní členové k ní chodí, gratulují jí k miminku.

„Jak ti je,“ ptá jí partner Marian. „Krásně, ale pobolívá mě břicho. Cítím stahy,“ odpověděla Linda. O chvilku později se jí dula ptá, zda má dítě položit z levého prsu na pravé. „No, já teď nemám vůbec sílu,“ postěžovala si Linda.

Žena a miminko zůstaly spojeny pupeční šňůrou dalších 12 hodin. V pondělí tak rodička začala kolabovat a v kritickém stavu ji i miminko převezla záchranka do nemocnice.

Rodina ženy: Jste nechutní

Ve čtvrtečním večerním vysílání na internetu mluvil otec novorozené holčičky o tom, že to, co se stalo a jak se situace zkomplikovala, vnímá jako „kolektivní pochybení“.

„V některých okamžicích toho porodu jsme mohli udělat některé kroky jinak, ale nechali jsme se ovlivnit pochybností a o tom to je, že se vlastně pořád necháváme ovlivnit pochybnostmi z toho, že něco cítíme, ale mysl nám nabídne, že by to mělo být jinak, a nakonec konáme podle toho, co nám ta mysl nabídne,“ uvedl otec dítěte. Dokonce uvedl, že věří, že se Linda probere.

V diskuzi pod videem al diskutující, která se uvedla jako neteř rodičky, napsala: „Přestaňte říkat, že se Linda probudí. Dnes jí diagnostikovali mozkovou smrt. Jste nechutní.“

Krutou diagnozu Seznam Zprávám potvrdil Lindy syn. „Jedná se o mozkovou smrt. Momentálně se prověřuje možnost darování orgánů. K odpojení od přístrojů tedy dojde, až se toto vyřeší,“ uvedl.

Její bratr na sociální síť napsal: „Ségra, v posmrtný život nevěřím. Ale jestli přeci jen nějaký existuje, tak ať je ti tam dobře…“

»Vůdce sekty" dává ruce pryč

Lukáš S. (46), který společenství vede, dává od tragické události ruce pryč. „O tom ale já nemám ánunk. Věřil jsem ženám a věřil jsem Martince (dula – pozn. red.), že ví, co dělá. A ona ví, co dělá, a zároveň to neví, protože nemá žádné medicínské vzdělání. Jak se to bude dál řešit, to se ještě uvidí,“ řekl na dalším z mnoha videí, které natáčí, Lukáš S.

Za neštěstí podle něj může absence lásky kvůli lidem, kteří se přijeli podívat na porod, načež se ozve souhlas lidí v místnosti. „Je to smutné, že to takhle necháme dělat v nás, abychom nebyli přátelé, ale to je na každém z nás,“ dodává.

Policie ani nemocnice k případu neposkytují nové informace. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedal již dříve mluvčí police Dagmar Brožová.

Kdo nesouhlasí, je prý vystaven útoku

Bývalý diskžokej Lukáš S. začal koketovat s myšlenkou na založení náboženské skupiny poté, co ho opustila manželka se dvěma dětmi, kterým neplatí výživné. Promluvilo k němu prý světlo. Organizoval duchovní sjezdy v Opočně, tamní skupina se ovšem rozpadla. „Každý dojde na to, co koná, a ty nedopadneš dobře, když ti ani vozík neotevřel srdce,“ napsal bývalému stoupenci.

Video Video se připravuje ... Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech málem skončil smrtí rodičky i dítěte Blesk

Poté se poprvé usadil v Plasích na Plzeňsku, odkud po neshodách odjel pracovat na statek ve východních Čechách. I tam se rozešel ve zlém. „Promiň, že jsme o tebe projevili zájem, ty k*ávo. Tak se za nás styď, za lásku. Flušeš na nás jed. Kur*a, co si o sobě myslíte? Skočte do propasti a ukončete trápení,“ utočí Lukáš S. podle serveru idnes.cz na spolumajitelku statku.

Šovinistický kult osobnosti

Podle youtubera Jakuba Jahla, který se skupinou dlouhodobě zabývá, jde o sektu založenou na šovinistických pravidlech a kultu osobnosti (víra v nadřazenost určité skupiny - pozn. red.).

Zatímco muži jsou již zbaveni démonů, nepatřičné chování žen ovlivňuje démonka „bába šedivá“. To muže prý opravňuje i k násilí na nich! Právě tato démonka je pak podle Lukáše S. zodpovědná i za zubožený stav maminky Lindy.

„V objetí s Lindou mi „bába šedivá“, skrze ni, řekla beze slov, jen skrze prožitek: „Až se jí narodí, tak jí utopím“, řekla „bába šedivá“, která je ve všech ženách. Jsou to démoni, kteří nás ovlivňují, vypínají a vstupují nám do života, abychom nežili láskou. Tak to je,“ prohlásil Lukáš S. v jednom z videí.