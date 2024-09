„Linda sedí na záchodě, oni na ni mluví, ale ona vůbec nevnímá a je úplně bílá. Myslím, že ztrácí vědomí. Je to hroznej pohled na ni. Neměli bychom něco udělat?,“ ptá se Lukáše S. neznámá žena se strachem v hlase. „Vždyť je u ní dula, ne?“ odpovídá ledabyle vůdce Života v srdci a chystá se dál živě streamovat svůj telefonát na policii, kterou hodlá obtěžovat s tím, jak pokračuje vyšetřování jeho osoby.

Až když na něj křikne i muž: „Lukáši, je to hrozný, pojď!“, vůdce sekty vysílání přeruší. Naštěstí je do sídla sekty Ohnivý drak v Plasech na Plzeňsku přivolaná záchranka a obě ve vážném stavu odváží do nemocnice.

„Na místě události jsme opravdu zasahovali a do péče jsme si převzali matku, která byla v kritickém stavu transportována do Fakultní nemocnice Plzeň. Novorozené dítě měla v péči Letecká záchranná služba. Dále se k tomuto případu vyjadřovat nebudeme,“ potvrdila mluvčí záchranky Andrea Divišová. K porodu došlo už v neděli, ale až do pondělí měla být rodička s dítětem stále spojena pupeční šňůrou.

„Bába šedivá" chtěla miminko utopit!

Vůdce sekty Lukáš S. vydal pár hodin po porodu prohlášení, ze kterého mrazí! Podle něj za komplikace může démon „bába šedivá“, která chtěla novorozenou holčičku dokonce utopit! Blesk.cz přináší doslovný přepis jeho vyjádření:

„Linda zkolabovala, přestala dýchat a já teď řeknu to něco, za co bych už mohl být perzekuován, že už psychopatem nějakým jsem. Když jsme sem přijeli, do Ohnivého draka, někdy před dvěma dny, tak v objetí s Lindou mi „bába šedivá“, skrze ni, řekla beze slov, jen skrze prožitek: „Až se jí narodí, tak ji utopím“, řekla „bába šedivá“, která je ve všech ženách. Jsou to démoni, kteří nás ovlivňují, vypínají a vstupují nám do života, abychom nežili láskou. Tak to je.“

Linda v síti

Na internetu je i video s Lindou těsně před porodem. Leží v zahradní síti, kolem ní je spousta lidí zhruba do 35 let věku, hraje hudba. Takřka každý s ní prohodí pár slov… Vypadá to jako zahradní slavnost, která se ovšem za pár hodin zvrhla v boj o dva životy…

Vůdce sekty Lukáš S. ve svém prohlášení pokračoval: „Jsem Lukáš S., přináším pravdu, abychom už konečně prozřeli se, abychom byli ve světle a ne pod vlivem démonických entit a bytostí. Tím, že jsem to nevyslovil nahlas, protože tady najednou láska nebyla nikde a sjeli se tady lidé a byli odpojeni od sebe a sounáležitost tady nebyla."

„Tak jsem to udělal tak, že jsem se zavřel na celou dobu do auta. A po celou dobu porodu jsem nechal vše, ať se to děje pod taktovkou „báby šedivé“. S „bábou šedivou“ jsem si to už vyřídil, v tom, že dítě se narodí živé a celé. Ano, protože jsem to vyslovil a prokomunikoval s Lindou. Ale tady to jediné jsem nevyslovil a to bylo právě tohle: Až se narodí, tak ji utopím. A to se také stalo," přemítá vůdce sekty.

Po zmateném prohlášení na konci videa patrně sám uznal, že by bylo lepší, kdyby se i on dostal do péče lékařů a proslov zakončil: „Jsem Lukáš S. a přišel jsem pomoci naší společnosti. Tak už mě nevyhánějte, pojďte mě zkoumat, psychologové a psychiatři.“