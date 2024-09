K domácímu porodu došlo, když vůdce náboženské skupiny Lukáš S. (46) točil video na YouTube, přišli pro něj ostatní. „Běžel jsem na WC. Linda byla nahá, celá zelená, seděla na toaletě, kam jí děvčata dovedly. I když porodila den před tím v 11 hodin večer, byla ještě propojená s pupeční šňůrou s miminkem. Byla v bezvědomí,“ řekl pro Blesk.cz šéf společenství Lukáš S. Rodička a dítě byly spojeny pupečníkem dvanáct hodin!

Ženu se snažili oživit. „Zkoušel jsem jí probrat, díval jsem se jí do očí, nereagovala. Poplácal jsem jí po tváři, byla jako mrtvá. Jak kdyby byla 20 dní pod vodou. Její partner a otec dítěte Marián zavolal pohotovost a jednali jsme podle toho, co nám říkali. Sundali jsme jí ze záchodu, položili na chodbičku a začali masáž hrudníku. Dělali jsme to do té doby, než přijeli hasiči,“ líčil Lukáš S.

Chtěli zkusit elektrošoky

„Masírovali jsme jí dál, ale nejevila známky, že by se probrala. Hasiči chtěli zkusit elektrošoky. Se záchrankou se vytelefonovalo, že se pupeční šňůra přestříhne. Udělalo se to ještě před příjezdem záchranky. Celou tu dobu držela moje partnerka v plínce miminko. To bylo v pořádku a dýchalo,“ dodal Lukáš S.

Vůdce sekty Lukáš S. pár hodin po porodu zveřejnil také video, kde se vyjadřuje k porodu poněkud mystyčtěji: „V objetí s Lindou mi »bába šedivá«, skrze ni, řekla beze slov, jen skrze prožitek: „Až se jí narodí, tak jí utopím“, řekla »bába šedivá«, která je ve všech ženách. Jsou to démoni, kteří nás ovlivňují, vypínají a vstupují nám do života, abychom nežili láskou. Tak to je."

Matka stále v bezvědomí

Záchranáři miminko naložili do vrtulníků a ten s ním odletěl do nemocnice v Plzni. Tady skončila i jeho maminka. „Do péče jsme si převzali matku, která byla v kritickém stavu transportována do FN Plzeň. Novorozené dítě měla v péči leteck záchranná služba,“ uvedla Andrea Divišová z krajské záchranky.

„Otec Marián byl za nimi v nemocnici. Dítě je v pořádku, maminka je stále v bezvědomí,“ uvedl v úterý vůdce sekty.

Kvůli vyhrocené situaci policie dokonce v pondělí zhruba hodinu a půl hlídala nemocnici se samopaly Kvůli videu, které naznačovalo, že by mohlo dojít k incidentu. To se naštěstí nepotvrdilo.

Místní je nechápou

Místní lidé žijící v ulici, kde dům společenství stojí, nechtějí s jeho členy nic mít. „Jsou to magoři, chodí bosí i do obchodů,“ řekla jedna z místních. „Dům patří otci toho dítěte. Je místní, koupil si ho na hypotéku. Je to chytrý chlap, ajťák, ale zblbnul,“ svěřila se další.

Lukáš S. se do domu v Plasích podle sousedů nastěhoval před rokem. „Asi před třemi měsíci ho majitel domu Marián vyhodil. Zhruba před dvěma týdny se ještě s jedním chlápkem vrátil zpět. Celou tu dobu, co byl pryč, žil v dodávce u Kauflandu v Plzni,“ řekl jeden ze sousedů.

„Většinou je klid, moc o nich nevíme. Ale občas udělají nějaký mejdan a to pak ruší okolí. Ale hlavně si jich nevšímáme. Nic s nimi nechceme mít,“ dodal další ze sousedů.

Byl to trestný čin?

Kromě záchranky a hasičů dorazila do Plas i policie. Ta nyní zjišťuje, zda došlo či nedošlo k nějakému trestnému činu. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ dodala Brožová.