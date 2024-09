Linda rodila v neděli v domě v Plasích na Plzeňsku. Členové skupiny okolo Lukáše S. zveřejnili video, kde leží v síti na zahradě těsně před porodem. Krátce nato přivedla na svět holčičku, v pondělí ale přišly komplikace.

„Sedí na záchodě, oni na ni mluví, ale vůbec nevnímá a je úplně bílá. Asi ztrácí vědomí. Neměli bychom něco udělat?“ ptá se Lukáše jedna z žen, zatímco on pokuřuje. „Vždyť je u ní dula, ne?“ odpoví. Začne to řešit až na naléhání otce. „Běžel jsem na WC. Linda byla nahá, celá zelená, seděla na toaletě. I když porodila den předtím v 11 večer, byla ještě propojená pupeční šňůrou s miminkem. Byla v bezvědomí. Zkoušel jsem ji probrat, díval jsem se jí do očí, nereagovala, poplácal jsem ji po tváři, byla jako mrtvá. Její partner Marián zavolal pohotovost a jednali jsme podle toho, co nám říkali. Sundali jsme ji ze záchodu, položili na chodbičku a začali masáž hrudníku,“ popsal v úterý Blesku guru. Maminku s dcerou záchranka odvezla do nemocnice ve zbídačeném stavu. Situací se již zabývá policie.

Guru: Utopí ji bába šedivá!

Na jednom ze svých videí rozebírá Lukáš S., bývalý diskžokej, i to, co podle něj k události vedlo. „V objetí s Lindou mi bába šedivá řekla, beze slov, jen skrze prožitek: »Až se jí narodí, tak ji utopím.« Po celou dobu porodu jsem nechal vše, ať se to děje pod taktovkou báby šedivé. S tou jsem si to už vyřídil, v tom, že dítě se narodí živé. Ale tady to jediné jsem nevyslovil: »Až se narodí, tak ji utopím«,“ nesrozumitelně blábolil a vysvětloval, že bába šedivá je démon, který má žít v každé ženě.

Hlídkovali se samopaly

Drama z Plas se ještě v pondělí přesunulo do plzeňské nemocnice. Objevili se tam policisté se samopaly. Podle informací Blesku si měl chtít otec své dítě odnést. „V průběhu řešení této události jsme získali informace, že na internetu koluje video, kde by měl muž naznačovat spáchání deliktu. Protože mohla být tato informace v přímé spojitosti s řešenou událostí v Plasích, byly do lékařského zařízení, kam byla matka převezena, vyslány hlídky,“ potvrdila policistka Dagmar Brožová.

Duchovní služby

Lukáš S. posledních pár let tahá z důvěřivců peníze za pochybné duchovní služby. Sám se nazývá bůh-šašek a své ovečky pase ve skupině zvané Cesta světla či Život v srdci. „Vám všem přeji, aby vaše děti začaly být nemocné, umírat vám před očima, protože vaše chování je egoistické a rozkládající přítomnost lásky,“ říká v jednom z videí. V jiných pak mluví o upalování Romů, v dalším se přiznává k mlácení partnerky. V minulosti se o něj zajímala policie kvůli neplacení výživného na dva potomky.

Gynekolog o riziku

„Domácí porod je záležitost, která je ohrožující na zdraví a životě dětí i matek. Problém spočívá v tom, že probíhá na místě, které není uspořádané k tomu, aby někdo poskytoval zdravotní službu, a zejména ne život zachraňující. U tohoto konkrétního případu není uveden nález a jen minimální popis, že pupečník byl zachován mezi plodem a matkou celých 12 hodin. To je skutečně něco, co vůbec nepřipadá v úvahu, aby nějakého zdravotníka, ať už je to porodní asistentka nebo lékař, napadlo pupečník nepřerušovat,“ řekl Blesku gynekolog Jaroslav Feyereisl.

