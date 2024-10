Linda (†42) po zpackaném porodu v sektě v Plasích zemřela. O novorozenou Evelínku, která je u pěstounů, teď bojuje její rodina. Lindina matka chce zabránit, aby se holčička dostala do vlivu „vůdce sekty“ Lukáše S. (46). O tom, jak samozvaný guru „zpracoval“ i zesnulou Lindu promluvil její dospělý syn.

Redakce Blesk.cz získala návrh předběžného opatření, ve kterém rodina Lindy usiluje o získání holčičky narozené 8. září v sídle sekty do péče. Vrací se v něm k okolnostem porodu i vůdci skupiny Lukáši S.

„Jeho svěřenci jsou mu zcela oddáni a důvěřují mu natolik, že i přes pochybnosti vícero členů komunity o zdravotním stavu matky po porodu se ani jeden z nich neodvážil zavolat záchrannou službu,“ stojí v dokumentu.

Partner Lindy prý vůbec netruchlil

Ten poodkryl i cynický přístup Lindina partnera, otce holčičky, a zároveň majitele sídla sekty Mariana P. „Ani v soukromí otec neprojevil žádnou lítost, nepřipustil jakékoliv pochybení. Doktorům řekl, aby jej ani neinformovali, až matku nezletilé odpojí od přístrojů, ať to oznámí jen její matce, babičce nezletilé, a ona má potom zavolat jemu.“

Marian reagoval na slova zmíněná návrhu předběžného opatření za výmysly. „Jak to vypadá, když se Lindy rodina rozhodne, že se pomstí a ukradne si Evelínku. Stačí napsat lži a poslat je k soudu,“ napsal na sociální síť.

Jak boj o děvčátko dopadne, určí až soud. Předběžným opatřením s platností na tři měsíce, které lze prodloužit až na rok, bylo dočasně umístěno k pěstounce. Lindina rodina i otec mají povolena setkání s holčičkou jednu hodinu týdně za asistence pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Guru: Je lepší, že umřela!

Otec Marian P. začal ještě před skonem partnerky vyzývat veřejnost, aby mu posílala peníze na péči o Evelínku. „Nemám téměř žádné peníze, a když budu pro OSPOD neschopen finančně zajistit veškerou péči pro dcerku, půjde do pěstounské péče,“ napsal otec.

I na to reagovala Lindina maminka v návrhu pro soud. „Z nešťastných událostí se tak sekta snaží udělat zdroj obživy.“ Podobně přitom podle rodiny zacházela sekta a její vůdce Lukáš S. i se samotnou Lindou!

„Máma ho považovala za svého přítele. On přitom žil z jejího invalidního důchodu a pak se o její smrti takhle vyjádřil,“ řekl webu novinky.cz Lindin syn z předchozího manželství.

Reagoval tak na nechutná slova, která o její mamince pronesl v již smazaném živém vysílání na youtube. „Na jednu stranu je lepší, že umřela, než ten hnidopich, kterej tady furt byl zamotanej v palici, škodolibej. To bylo odporný,“ křičel Lukáš S.

Zdrcený syn: Máma byla moc hodná

Lindin dospělý syn je z celé události nešťastný a zpětně ho mrzí, že se jí nepovedlo ze spárů sekty a především vůdce Lukáše S. vysvobodit. „Ona ho naprosto obdivovala a vždycky jeho chování ospravedlňovala. Dlouhou dobu jsem si myslel, že je to neškodný blázen. Ale máma jím byla strašně ovlivněná. Teď mi ale přijde, že poslední dobou působila unaveně, vysíleně a zmateně,“ řekl serveru novinky.cz.

I přes jiný názor na sektu udržovali kontakt. „Pořád jsme měli úžasný vztah. Jezdila na rodinné oslavy, nevynechala ani můj maturitní ples. Se mnou i babičkou byla přes telefon v intenzivním kontaktu. Chci si ji pamatovat hlavně jako strašně hodného člověka,“ dodal mladý muž.

Bratr Mariana se o neteř bojí

Na stranu rodiny mrtvé Lindy se postavil i bratr Mariana, který má strach o svou neteř Evelínku. „V žádném případě se nesmí do sekty dostat. To by bylo něco hrozného,“ řekl serveru.

Linda porodila v sídle sekty v Plasích na Plzeňsku 8. září bez dohledu zdravotníků. I 12 hodin poté byla s dcerou spojena pupeční šňůrou. Druhý den ji převezli do špitálu, kde později zemřela. Guru Lukáš S. tvrdil, že ji utopila bába-šedivá, údajná démonka z jeho »učení«.

VIDEO: Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech málem skončil smrtí rodičky i dítěte.

