Hlášení o události přišlo na linku 158 kolem 8. ráno, první hlídka byla na místě v 8.06, druhá hlídka o dvě minuty později. Útočnice vběhla do osmé třídy a vrhla se na děti. Chlapce bodla do břicha a dívku do zad.

„Chtěl bych ocenit zásluhu pana ředitele a pedagožky, která byla na místě události, protože pan ředitel udělal to základní a rychlé a promptní k tomu, aby podezřelá ve svém jednání nepokračovala, a policie převzala tu osobu od pana ředitele,“ uvedl krajský policejní ředitel Petr Macháček.

Ředitel školy Ivan Rybár s ohledem na vyšetřování konkrétně neřekl, jak a kdo dívku zajistil. Řekl pouze, že informaci o události dostal od dozoru na chodbě a spěchal tam.

Návrat? Bránit jí nemůžeme

Dívka, která není cizinka, měla určité problémy. Nezapadla do dětského kolektivu. „Špatně se učila, skoro nemluvila. Byla taková zakřiknutá, ostatní se jí smáli, že je mimo,“ řekla dívka. S dívkou bylo podle ředitele pracováno.

„Z hlediska šikany jsme ale neřešili žádný problém. Škola u ní ani nikdy nezjistila, že by měla problém s drogami,“ uvedl.

K případnému budoucímu návratu podezřelé žákyně do školy ředitel řekl, že nemůže jejímu návratu bránit. „Já nemám žádný zákonný prostředek, pokud bude ta dívka vyšetřena, bude v pořádku, nemám žádnou zákonnou možnost ji nepřijmout zpátky na školu,“ uvedl Rybár.

Práce pro psychology

Krizoví interventi pomáhali ve škole se 927 žáky a 138 zaměstnanci přímo zúčastněným pedagožkám a asi dvacítce žáků ze třídy, kde dívka útočila nožem. Kromě dvou pobodaných záchranka odvezla i jedno dítě se šokem.

„Psychologové pracují s učiteli i nyní, aby mohli ve středu třídní učitelé předstoupit před své třídy a o události s dětmi promluvit,“ uvedl ředitel.

Kdyby přesto měly některé děti strach jít do školy, jsou pedagogové připraveni s nimi a s rodiči individuálně věc řešit.

Psycholožka pro Blesk: Zvolila extrémní cestu

„Takového chování se dopouští děti, které nežijí v pohodě duševní, a to jak ve svém nitru, ale zpravidla také ve svém sociálním prostředí. Vždycky za tím stojí mix nebo komplex různých okolností vnějších, ale i vnitřních. Takže rozplést to klubko je právě na těch, kteří budou ten případ posuzovat. Pachatelka chce ukázat na to, jaké příkoří se jí děje, a protože ji nikdo neslyšel, tak volí tuto extrémní cestu násilí,“ uvedla pro Epicentrum Blesk.cz renomovaná policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Na událost reagoval na síti X také ministr školství Mikuláš Bek (STAN). „Velice mě mrzí události, ke kterým došlo na ZŠ v Domažlicích. Násilí ve školním prostředí je zcela nepřijatelné. S domažlickými kolegy jsme ve spojení a jsme připraveni jim poskytnout veškerou podporu," uvedl.

Případ má v rukou policie, která také stanoví právní kvalifikaci. Vše je na začátku. Protože jde o nezletilou, může ji policie omezit na svobodě pouze na 24 hodin a vyrozumět o tom orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ústavní výchovu může nařídit pouze, pokud by hrozilo nebezpečí.

VIDEO: Zadržení studenta (19) podezřelého z útoku mačetou na učitele. (duben 2022)

Video Video se připravuje ... Zadržení studenta (19) podezřelého z útoku mačetou na učitele