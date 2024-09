V osm ráno zazvonilo, ale ještě nezačalo vyučování. Dívka, která měla nastoupit do osmé třídy, ale kvůli špatnému prospěchu propadla do sedmičky, se s nožem v ruce vydala podle svědectví do své původní třídy, tedy k osmákům.

Ve třídě zaútočila na své bývalé spolužáky. „Kluka bodla do břich a holku do zad,“ řekla pro Blesk.cz jedna ze žaček školy.

„Všimla jsem ji, jak kamarádka na chodbě řve, tak jsem s ní šla na záchod, když jsme vyšly, viděla jsem holku, jak míří nožem na učitelku,“ popsala dál dívka děsivé chvíle. Volala policii. Ta už o incidentu v tu chvíli věděla.

Možná msta za šikanu

Motivem děsivého útoku mohla být msta za šikanu. Podle další z dívek nebyla útočnice v kolektivu oblíbená, respektive se ostatních dětí stranila. „Špatně se učila, skoro nemluvila. Byla taková zakřiknutá, ostatní se jí smáli, že je mimo,“ řekla dívka.

Zranění obou dětí nejsou podle záchranky naštěstí vážná. Na ošetření je sanitka převezla na chirurgii.

Útočnici policie okamžitě po události zadržela. „S ohledem na případné spekulace a následné dezinformace bychom chtěli VYVRÁTIT některá vyjádření komentujících na sociálních sítích, že podezřelou dívkou je Ukrajinka,“ uvedli policisté na síti X.

Motiv činu je předmětem prověřování. „Událostí se zabýváme pro podezření ze spáchání násilného trestného činu - resp. provinění. Přesná právní kvalifikace bude následně upřesněna," dodala policie.

Protože jde o nezletilou, může ji policie omezit na svobodě pouze na 24 hodin a vyrozumět o tom orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Pokud by hrozilo, že by dívka mohla být na svobodě nebezpečná, může být umístěna do ústavní výchovy.

Ministr: Opatření jsou nedostatečná

K neštěstí se na síti X vyjádřil i ministr vnitra Vít Rakušan: „Událost, která se dnes stala v Domažlicích, je velmi znepokojivá, tím spíš, že se týká dětí a školy. Moje myšlenky jsou se zraněnými žáky, kterým přeju co nejrychlejší a úplné zotavení, a s jejich rodinami. Varovných náznaků o závažných problémech mezi dětmi v poslední době bohužel přibývá, což je z velké části způsobeno složitou situací v uplynulých letech, včetně dopadů pandemie. Jako stát si tuhle situaci plně uvědomujeme a nechceme problém přehlížet. Musíme si ale přiznat, že naše dosavadní opatření často nejsou dostatečná."