„Je to s tebou, Martinko, hezký, přestože jsi občas taková popletená káča, chtěl bych tě požádat o ruku,“ vyslovil se před ostatními členy komunity i před kamerou Marian a Martinka řekla »Ano«.

„Bude z tebe oficiální paní Draková,“ dodal v narážce na přezdívky, kterými se členové oslovují. Za svědky si vybral, jak jinak, vůdce sekty Lukáše S., který se prohlašuje za Boha-šaška. „Kdo jiný než Bůh a paní Bohová by to měli stvrdit,“ dodal Marian.

Dali si vanu

Martina původně v sektě nosila jméno Káča a žila s mužem přezdívaným Čert, který ale neustále pil a byl ze sekty vyobcován i na popud Mariana. „Táta mi jednou takhle večer vyprávěl, že si všímá často Martiny, ne nějak chlípně, ale že mu oči jdou na ní," popsal ve videu začátek vztahu Mek, jeden ze synů Mariana z předchozího manželství a pokračoval:

„Tím pádem vznikla situace, že si večer šli pokecat. Byli tam dlouho, bylo to nějaký střelený, ale teď už tomu tak není a co jsem slyšel, tak vlastně včerejší večer už byl takový, že si spolu dali vanu. Moc jim to spolu sluší."

Zpackaný domácí porod z 8. září a smrt Lindy policie stále vyšetřuje pro podezření na ublížení na zdraví z nedbalosti, zatím však nikoho neobvinila.

Otci trable přibývají

Partner zesnulé Lindy a majitel sídla sekty Marian aktuálně řeší samé trable. Soud jeho novorozenou dceru umístil dočasně k pěstounům, o trvalé svěření do péče se kromě něj uchází i Lindina sestra. Ještě nedávno se s dcerou mohl vídat za asistence sociálních pracovníků jednu hodinu týdně, nyní však OSPOD rozhodl o prodloužení této lhůty na jedenkrát za 14 dní.

Marian však řeší i další problémy. Jeho exmanželka a matka dvou synů požádala soud o stanovení předběžného opatření, kterým chce svěřit mladšího ze synů do výhradní péče kvůli nevyhovujícím podmínkám. Zatím údajně neúspěšně.

Podle informací chlapec mimo jiné sdílí svou ložnici se starším bráchou Mekem a jeho partnerkou, oddělení jsou jen plachtou a pár kusy nábytku!

Intimita? Sdílí vše přes video

Co děje v Mekově části nejlépe dokládají jeho slova. „To víte, lidi, moje holka má posledních pár dnů, ona má jako velký prsa i normálně, ale posledních pár dnů je má nalitý, oni jsou jako tak velký, že normálně prostě kulím oči. Vůbec nevím, co se to děje, ale je to skvělý,“ chlubí se Mek.

„Není třeba těhotná?,“ ozve se zpoza kamery tlumený hlas vůdce sekty Lukáše S., který má soudem zakázáno vystupovat ve videích. „To vůbec nevím, ale jsem určitě pro, být otcem,“ odpoví mu Mek, kterému údajně ještě nebylo ani 18 let.

Kromě toho Mariana i celou sektu trápí nedostatek peněz, což ho po delší době nahnalo zpátky do práce.

Guru za kamerou

Guru sekty Lukáš S. byl policií obviněn z pěti trestných činů včetně vyhrožování, a byť soud nevyhověl její žádostí o uvalení vazby, stanovil mu zákaz zveřejňování videí na internetu i vystupování u ostatních členů sekty. Guru pojal zákaz po svém a usedl do režisérské židle, zatímco před kamerou se střídají jeho ovečky a Lukáš S. je tlumeným hlasem diriguje.

Moderátorské role se ujala jeho pravá ruka, Štěpán zvaný Faun. Ten se svou partnerkou Bárou v sídle v Plasích vychovává malou dcerku. Vůdce sekty v minulosti mluvil o sebevraždě rodičů Faunových i s dcerou. „Tak, jak ji přivedli na svět, by ji zase mohli vzít pryč. Protože takhle jako vy tam žijete, my takhle žít už nechceme,“ hřímal ve starším videu.

VIDEO: Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech skončil smrtí rodičky. Holčička přežila.

