Ráda bych se vás zeptala, jak z vašeho pohledu vnímáte sektu v Plasech?

Jedná se o jedno z mnoha nových náboženských hnutí. Tato hnutí nejsou žádnou výjimkou, ale něco zde je přece jen zvláštního – především fakt, že jde o komunitní uskupení. Takových je u nás zhruba dvanáct, což je na naši zemi poměrně hodně.

V čem je tato specifická?

Náboženské komunity jsou často velmi pracovité, protože se musí nějak uživit. V případě této komunity to ale neplatí. A to je jeden z problémů. Navíc v komunitě žijí i děti a způsob života rodičů je výchovně nevhodný. Chybí jim jakýkoliv pracovní rytmus, což je pro děti problematické.

Není to ohrožení jejich výchovy?

Je to velmi závažné téma. Děti nechodí do školy, nemají žádné vzory běžného života. To je na pováženou, ale jestli to už je za hranou zákona nebo dobrých mravů, to musí rozhodnout příslušné úřady.

Těch problémů je tam ovšem daleko více…

Ano, problémů je více. Pan S. má velmi jednoduchou a prostou teologii, která se opírá o upřímnost a otevřenost. To samo o sobě nemusí být špatné, pokud by se ovšem snažil jednat s lidmi slušně. Jenže v jeho případě se jedná o velmi agresivní formu komunikace.

A ta agresivita se projevuje nejen v jeho videích na YouTube, ale i v jeho vztazích s okolím, včetně vztahů k ženám. Když jsme s ním kdysi mluvili se studenty, už tehdy na nás působil trochu jako misogyn (misogynie označuje nenávist, pohrdání nebo předsudky vůči ženám, pozn.red.). A jeho výpovědi o domácím násilí to jen potvrzují. To je velmi závažné.

Je tedy tato komunita na současné náboženské scéně výjimečná?

Ano, právě kvůli kombinaci agresivity a prezentace na YouTube. Je to něco, co na české náboženské scéně nemá obdoby. Některé jiné náboženské skupiny se také vymezují vůči společnosti, ale pan S. to dělá velmi explicitně a šokujícím způsobem.

Ta agresivita, zejména verbální, je problematická a budí v lidech strach. Okolí se bojí, sousedi se bojí, bojí se posílat děti na hřiště poblíž jejich domku, což ukazuje, jak moc jeho činnost ovlivňuje komunitu.

Takže znakem sekty v Plasech je i velká míra provokace…

Když se podíváme na jeho výhrůžky o konci světa a osobní útoky, je to za hranou. Působí to tak, že chce jen šokovat a získat pozornost. Často je to jen o tom, aby se o něm mluvilo a psalo, diskutovalo na internetu

A co ta smrt rodičky? To už je přece vážné…

Určitě je to velmi vážné, ale já se nemohu pouštět do soudů, dokud neskončí policejní vyšetřování. Pokud vím, stále běží. Je otázka, jestli v tom má komunita nějaký podíl. Nemyslím si, že to lze přímo připsat panu S. Co se týče morální odpovědnosti, tam už je to složitější.

Může být tato komunita svému okolí skutečně nebezpečná?

To je těžké říci. Výhrůžky sebevraždou mohou být jen prázdná gesta, ale také ne. Důležité je sledovat reakce okolí a dynamiku uvnitř skupiny. Pokud by došlo k nějaké násilné reakci zvnějšku, může se situace v komunitě dramaticky změnit.

Proč se podle vás lidé přidávají k takovým komunitám?

Obvykle jsou to lidé nespokojení se svým životem a se společností. K panu S. je přitáhla jeho zdánlivá upřímnost až na dřeň a autentičnost. Pro ně byl jakýmsi světlým bodem, který vybočoval z šedi společnosti. Často to jsou lidé přemýšliví, citliví, spíše protestně naladění. Nejsou to žádní primitivové, i když se to z jeho slovníku nemusí zdát. Zaujalo je to, že mluví bez přetvářky a bez zábran.

Zpackaný porod

Sekta získala pozornost poté, co její členka Linda (†42) v sídle v Plasích porodila 8. září dítě bez dohledu zdravotníků. Ještě 12 hodin poté byla s dcerou spojena pupeční šňůrou. Druhý den ji převezli do špitálu, kde zemřela.

Lukáš S. tvrdil, že ji utopila bába-šedivá, údajná démonka z jeho »učení«. A uplynulou neděli dokonce mluvil o možné hromadné sebevraždě stoupenců i smrti miminka (1) vychovávaného v sídle sekty.

