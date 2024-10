„Muže jsme obvinili ze spáchání pěti přečinů - šíření poplašné zprávy, pomluva, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu," uvedla mluvčí policie Eva Červenková.

Policisté přijali od září několik desítek oznámení o protiprávním jednání osoby, která vystupovala prostřednictvím svých videí zveřejněných na veřejně dostupné sociální platformě. „Od počátku věnovali těmto oznámením náležitou pozornost a začali s prověřováním skutků. Během trestního řízení provedli řadu procesních úkonů jako například výslechy osob a zajistili věci důležité pro trestní řízení," dodala mluvčí.

Vyhrožoval kriminalistům

Policisté provedli v domě, který patří partnerovi zemřelé Lindy Marianovi, už několik prohlídek. Naposledy v pondělí. „Na základě dnešních zjištěných skutečností jsme prováděli šetření k dané věci,“ potvrdila v pondělí bez bližších podrobností Červenková.

Vůdce sekty Lukáš S., který o sobě prohlašuje, že je Bůh šašek a hlásá prožívání života skrze lásku, má s policií problémy dlouhodobě.

V minulých dnech musel vysvětlovat své výhružky kriminalistům vyšetřujícím tragický porod i výroky o upalování Romů. „Příští týden ještě máme jet na kriminální policii kvůli marihuaně, kterou jsme tady pěstovali,“ uvedl.

Agresivní učení

Samozvaný guru Lukáš S. je ve svých nahrávkách na sociálních sítích velmi agresivní. V komunitě žije zhruba 15 mladých lidí, mnozí mají vysokoškolské vzdělání, přesto podlehli jeho učení o démonce "bábě šedivé", která ovlivňuje chování žen. Jejím "vyháněním" guru ospravedlňuje fyzické napadání žen. Tato démonka podle něj měla na svědomí i smrt rodičky Lindy, kterou měla utopit.

„V objetí s Lindou mi »bába šedivá«, skrze ni, řekla beze slov, jen skrze prožitek: „Až se jí narodí, tak jí utopím“, řekla »bába šedivá«, která je ve všech ženách. Jsou to démoni, kteří nás ovlivňují, vypínají a vstupují nám do života, abychom nežili láskou. Tak to je," uvedl Lukáš S. krátce po tragickém porodu v jednom ze svých videí.

Novorozená Evelínka je momentálně v pěstounské péči, o její svěření usiluje otec Marian, zajímá se o ni i rodina zemřelé Lindy.

VIDEO: Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech skončil smrtí rodičky. Holčička přežila.

Video Video se připravuje ... Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech málem skončil smrtí rodičky i dítěte Blesk