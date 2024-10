Rak

Až do konce týdne buďte ve střehu, jinak byste přišli o neopakovatelnou profesní příležitost. Nezajímejte se o to, co dělají kolegové a myslete jen na své profesní štěstí. Pokud nebudete zahálet, dočkáte se výsledků, s nimiž jste ani ve snu nepočítali.