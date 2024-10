Nečekané drama přinesla návštěva dětského koutku v brněnské herně. Servaly se tam mezi sebou maminky (32 a 33) dvou malých dětí. Příčinou sporu bylo, že chlapeček štípl holčičku do zadečku.

„Vše zapříčinil údajný štípanec do pozadí, který prý měl na svědomí chlapec ženy (33),“ řekla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.



O rok mladší ženě, matce děvčete, se to nelíbilo a přišla si matce nezbedy postěžovat. „Ta to ale popřela a údajně začala druhou matku sprostě urážet. Situace eskalovala, když žena (32) mávla o rok starší ženě rukou před obličejem,“ pokračovala mluvčí strážníků.

Matka chlapce se naštvala, zaťala pěst a vyslala tvrdý hák do obličeje své sokyně! Přivolaní strážníci pak měli plné ruce práce obě ženy uklidnit.

„Přestože jedna z nich krvácela z úst, ošetření odmítla. Strážníci případ předali úředníkům, kteří by již měli mít k dispozici i kamerové záběry z herny,“ dodala mluvčí strážníků.

