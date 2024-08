Muž nebyl schopný se v husté vegetaci lesíku pod Hády nijak zorientovat. Ať se vydal kterýmkoliv směrem, nikdy se mu nepodařilo dostat k civilizaci. Postupně mu klesala energie a dostavovaly se pocity úzkosti.



Záchvat paniky

„Po několika hodinách ho zcela pohltila panika. S téměř vybitým telefonem se dovolal na linku 156, kde strážníky žádal o pomoc. Dispečerovi se snažil aspoň popsat svoji polohu,“ řekla jejich mluvčí Markéta Skřivánková.

Do terénu okamžitě vyrazily hned dvě hlídky strážníků, a to bylo dobře. Nešťastníka se jim podařilo včas najít. „Místo toho, aby se vracel směrem k cestě, opět mířil hlouběji do houští,“ vysvětlila mluvčí strážníků.



Doprovodili ho tedy aspoň k nedaleké zastávce, kde mu ještě jednou doporučili návštěvu lékaře.

