„Na internetu vyhledala investiční společnost, kterou kontaktovala. Rychle se domluvili na spolupráci. Registrovala se v programu a zaplatila vstupní poplatek. Potom už mohla investovat,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.



Banka zasáhla marně

Tedy, tak jednoduché to ve skutečnosti nebylo. Poté, co z banky převedla několik set tisíc korun, instituce zasáhla a odmítla na podvodný účet poslat další peníze. „Stejně tak banka reagovala na druhý, důrazný pokus poškozené,“ upozornil Malášek.

Žena proto zavolala do investiční společnosti. Poradili jí, aby si vyřídila úvěr a pozvali ji do Prahy do luxusní restaurace. Tam jí ochotně pomohli s registrací kryptopeněženky a úvodními investicemi.



V Brně pak do bitcoinmatu strkala peníze jako divá.To ale podvodníkům nestačilo. Začali ji vydírat s tím, že jim měla údajně dlužit podobnou částku, kterou investovala. To ji přimělo k příchodu na policii.dodal mluvčí policie.

VIDEO: Policejní zásah v bytě podvodníků, kteří rozesílali falešné sms a mámili z lidí přístup k bankovním účtům.