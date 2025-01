Zpět

Dva nezletilé syny měla odebrat Petru S. (48) z Havířova úřednice karvinské pobočky OSPOD. Za to ji měl podle obžaloby vypálit v noci dům! Jen o fous unikla děsivé smrti společně se svýma dvěma dětmi a manželem. Muž se za to nyní zpovídá u soudu, nejdříve vinu přiznal, teď ji popírá. Hrozí mu až 12 let.