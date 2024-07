Majiteli vozu se ve dvě ráno dral do oken silný pach kouře. Nakoukl ven a viděl svůj vůz zcela v plamenech. Rychle přeparkoval vedle stojící auto přítelkyně a pokusil se hasičákem oheň udusit, ale marně.

Muž z Ostravy se mstil svému bývalému šéfovi. Auto mu polil slivovicí a zapálil! PČR

„Oheň se rozšířil takovou rychlostí, že nakonec hašení vzdal, šel se schovat za roh domu a čekal na příjezd hasičů,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Pojistný podvod? Ne, pomsta!

Kriminalisté pracovali mimo jiné i s verzí pojistného podvodu. Stopy je však nakonec zavedly k bývalému podřízenému poškozeného muže. Motiv? Osobní msta, šéf se prý špatně choval k zaměstnancům…

„Popil jsem slivovice a pak jsem ji vylil na čelní sklo. Zapálil jsem to a odešel. Lituju toho, dneska už bych to neudělal,“ tvrdil žhář poté, co na něj policisté přišli. Za poškození cizí věci při škodě 350 tisíc a výtržnictví hrozí muži dva roky za mřížemi.