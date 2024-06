„Zakončení proběhne na hlavním Masarykově náměstí. Jdeme v dobových oděvech, aby byl duch první republiky cítit ze všeho,“ sdělila Lucie Baránková Vilamová, starostka ostravské části Poruba.

Na setkání plné zábavy naváže večer program města v rámci Ostravské muzejní noci s podtitulem Cestuj časem. Lidé se mohou výjimečně podívat i do běžně nepřístupných prostor Nové radnice v době neúřední - a jen jedinkrát v roce v noci. Program akcí nejdete ZDE

Dali to dohromady

Myšlenka slučování obcí do Velké Ostravy přichází se vznikem Československa v roce 1918. „Nově se ustavila správní komise Moravské Ostravy, jež pak odeslala 24. září 1919 návrh československé vládě, aby vydala zákon, slučující patnáct obcí,“ řekl Jozef Šerka z Archivu města Ostravy.

Video Video se připravuje ... Primátor Jan Dohnal o 100. výročí sjednocení Ostravy. Karel Janeček

Šlo o obce Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Nová Ves, Hrabůvka, Svinov, Kunčice nad Ostravicí, Malé Kunčice, Polská (Slezská) Ostrava, Muglinov, Hrušov, Radvanice a Michálkovice.

„Sjednocení tehdejších samostatných obcí do dnešní metropole zde opravdu znamenalo vznik moderního města, jak ho známe dnes. Mohlo se začít tvořit společné územní plánování, město se začalo od této doby rozvíjet řízeně,“ uvedl primátor Jan Dohnal.

Kulturní památka

Dominanta Ostravy Nová radnice bude 1. července zapsána do seznamu národních kulturních památek. Budova postavená v letech 1925 až 1930 je dodnes největším radničním komplexem v zemi. Nepřehlédnutelná je i její radniční věž, která je vysoká 86 metrů.

„To, že bude na seznamu národních kulturních památek, je pro nás dobrá zpráva. Budova má svoji historickou hodnotu a do jisté míry je to věc prestiže, dostaneme se na seznam národních kulturních památek, dostaneme se do lepších turistických map, ale dostaneme se i k lepším možnostem v rámci dotační politiky,“ uvedl primátor Dohnal.