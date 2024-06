Býk

Po včerejší novoluní jste na spoustu věcí změnili názor a jste za to vděční. Předejdete totiž katastrofě, která se na vás v práci řítila. Udržujte si nadhled a nepouštějte se do věcí, které už nestihnete. Doma si s partnerem promluvte o problému, co vás tíží.