Býk

Patříte k lenošivým znamením, proto si rádi odpočinete. Pokud se vám nebudete do něčeho chtít, tak to prostě nedělejte. Dbejte však na to, aby měli vaši příbuzní vše, na co si vzpomenou. Vyjděte si do přírody, povídejte si, ale vyhněte se ožehavým tématům.