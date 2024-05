Nečekaná nabídka přispěla k tomu, že se Oldřich Štverka stal učitelem doslova ze dne na den. Přitom první práci po maturitě sehnal v cihelně. Osud tomu však chtěl jinak. „Řediteli školy chyběla pedagožka a dal vzkázat k nám domů, ať přijdu. Já přišel. Vzdělání jsem si doplnil dálkově až po vojně,“ zavzpomínal.

Štverka se kantořině věnoval nepřetržitě až do penze. Jeho oborem byl český jazyk a tělocvik. Působil na základní škole ČSA a místním gymnáziu, deset let dělal i ředitele. Platil za přísného, ale spravedlivého učitele. „Naučit se učit nejde. To vám žádná univerzita nedá. Musíte to mít od Boha,“ podotkl muž ve skvělé psychické i fyzické kondici.

Mladším stačí

Koneckonců, fyzičku ukazuje dvakrát denně celoročně na tenisových kurtech. Hraje se partou seniorů s věkovým průměrem 67 let. „Je neuvěřitelný, hraje naplno. Jen se po dvou hodinách lehce unaví,“ usmál se člen týmu Vlastimil Zvonař. Někteří z tenisových parťáků Štverky jsou jeho bývalí žáci.

Má snad vitální kantor recept na dlouhověkost? „To nemám. Vyhýbaly se mně vážné nemoci, mám zkrátka štěstí. Ale nemyslete si, večer i ráno se mi ta moje devadesátka velmi důrazně připomíná,“ řekl s úsměvem Oldřich Štverka. Zřejmě ale ne natolik, aby se, kdykoli má čas, postaral o antukové kurty…

Rada kolegům: Držte slovo!

Učitelé i žáci si Oldřicha Štverky váží. Má doma už dvě ceny Amos pro nejoblíbenější učitele. Jednu z dob aktivní kariéry, druhou nově za celoživotní přínos. „Pokud mohu nastupujícím učitelům něco vzkázat, tak ať přistupují ke kantořině s pokorou a naslouchají radám zkušených kolegů. Je důležité být svůj, držet slovo, chtít po žácích jen to, co je v jejich silách splnit,“ řekl při příležitosti svého ocenění. Ceny Amos v Bohumíně navrhují ředitelé tamních základních škol.

