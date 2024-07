„Je to hrůza a asi už k tomu ani není co říct nového. Není to jednoduché, ale jiná možnost není. Asi se budu dívat po něčem úplně jiném, jiném oboru, raději,“ uvedl anonymně jeden ze zaměstnanců, který v hutích pracuje 12 let jako výzkumný pracovník v koksárenství.

Dalšímu z pracovníků, který za pracovnicemi úřadu práce teprve mířil, vadí, že se informace o pomoci k lidem dostávají pozdě. Pracovní poměr v huti chce ukončit ke konci měsíce. „Dozvěděl jsem se to v pondělí, vždycky všechno dělají na poslední chvíli, podle mě je to cílené. Mám na to dva dny, je to trapné, výpověď dávám ve středu,“ řekl. Dosud nabízená pomoc podle něj neodpovídá situaci, do níž se zaměstnanci huti dostali.

Nová pomoc

Pracovníci úřadu práce přímo ve školicím středisku podniku Liberty Ostrava začali nabízet pomoc zaměstnancům huti. Lidem nabízí možnost rekvalifikace, pomoci při hledání vhodného pracovního místa a především možnost příspěvku na mzdové náklady u nového zaměstnavatele. Ten může získat až 15 tisíc korun měsíčně po dobu tři čtvrtě roku. Přímo v huti mohou zájemci o pomoc žádat ještě ve středu, pak už jen na pobočkách úřadu práce.

„Myslím si, že to lidem může pomoci, ale teď záleží, co od toho každý očekává. Jestli za něj někdo práci najde nebo bude aktivní a bude si ji hledat sám. Já se jdu víceméně jen informovat. Stále pracuju v huti jako hutník na vysokých pecích. Myslím si, že když člověk chce, tak si práci najde,“ uvedl další ze zaměstnanců.

Nový program je financovaný z fondů EU, jeho rozpočet je 300 milionů korun. Podmínkou zapojení do projektu je, aby se zájemci ještě během trvání pracovního poměru zaevidovali na úřadu práce jako zájemci o zaměstnání.

Liberty bez plánu

Insolvenční správce dosud neobdržel od hutní společnosti Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, udržitelný plán další činnosti firmy. Způsob řízení pohybu peněz je podle správce založený na improvizaci bez jakékoliv koncepce a racionálního plánu. Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina, že je tato situace nepřekvapila.

O to více věří, že se insolvenční správce přikloní k nabídce skupiny Moravia Steel, jejíž klíčovou součástí jsou Třinecké železárny. „Skupina už dříve uvedla, že chce převzít celou druhovýrobu. A navíc to má údajně předjednané s vládou,“ řekl. Dodal, že pokud by se tak stalo, o práci by nakonec přišlo přibližně 2000 lidí z prvovýroby. Druhovýroba v podniku zahrnuje rourovnu, dvě válcovny a drátovnu, prvovýroba výrobu koksu a oceli.

