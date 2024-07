Zhruba 2300 zaměstnanců by odešlo do konce listopadu a 300 do konce ledna. „Budeme žádat insolvenčního správce, aby převzal pravomoci představenstva, aby představenstvo toto nemohlo udělat, aby nemohlo ty lidi propustit. Tím se snižuje hodnota firmy, protože majetek Liberty Ostrava je bez zaměstnanců v podstatě skoro bezcenný,“ řekl předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Společnot uvedla, že chce uzavřít koksovnu a chystá propouštění zaměstnanců. Návrh na snížení počtu pracovníků v úterý předložila odborům.

„Toto obtížné opatření zřejmě povede k nezbytnému snížení nákladů, které je nutné provést, aby mohly být zachovány životaschopné provozy druhovýroby spolu s pracovními místy v této části podniku a bylo zajištěno, že společnost bude atraktivní pro potenciální nové vlastníky nebo investory. Společnost Liberty dokončuje výběr mezinárodní investiční banky, která povede proces hledání nového majitele těchto provozů,“ sdělila mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Odbory: Firma jde proti lidem

Návrh počítá s tím, že dotčení zaměstnanci budou do konce července nadále dostávat náhradu mzdy od státu. „Poté by museli uplatnit pohledávku vůči konkurzní podstatě zajištěnou z výtěžku prodeje podniku. Personální oddělení nadále vyhodnocuje, jaká další podpora by mohla být poskytnuta. další podrobnosi poskytneme do konce července," sdělila Liberty.

Podle odborového předáka Slaniny jsou poslední kroky, ke kterým firma přistoupila, absolutně proti zaměstnancům, hlavně proti těm, se kterými chce Liberty rozvázat pracovní poměr.

„Budou chtít, aby zaměstnanci chodili dál do práce, během dvou měsíců výpovědní doby, a už dopředu jim říkají, že za to nedostanou mzdu, že si o ni můžou požádat v konkurzu. To je vidět, jak u nás máme zvrácené některé zákony," podotkl.

Mzdu vyplácí stát

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí Tameh zastavil dodávky energií. Firma zaměstnává zhruba 5000 lidí, převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. Závazky Liberty převyšují pět miliard korun. Zaměstnanci Liberty Ostrava už dva měsíce nedostali mzdy a náhrady jim vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce.