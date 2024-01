Zpět

Termín návratu zaměstnanců hutě Liberty Ostrava do práce se opět posouvá! Pracovníci se nevrátí do hutí ani v úterý 23. ledna. Společnost se stále nedohodla s dodavatelem energií Tameh Czech. Do práce ale nově nastoupí zhruba 200 lidí z válcoven. Soud minulý týden nařídil hutím zaplatit faktury za půl miliardy.