Bára (12) z Ostravy se narodila bez prstů pravé ruky, jen s palečkem. V roce a půl jí diagnostikovali také autistickou poruchu, ADHD a má i další přidružené choroby. Rodiče se snaží, aby žila co nejplnohodnotnější život, nyní jí pomohu i hutníci svou nekompromisní ostravštinou.

Bára (12) se narodila bez prstů pravé ruky, jen s palečkem. V roce a půl jí diagnostikovali také autistickou poruchu, ADHD a má i další přidružené choroby. Rodiče se snaží, aby žila co nejplnohodnotnější život, nyní ji pomohu i „Manželka je jako každá správná žena velmi citlivá. V roce a půl Bářina života říkala, že něco není v pořádku. Série vyšetření to potvrdila,“ říká táta Jiří Běčák (43).

Holčičku odvezli do nemocnice s akutním zánětem ledvin. „Když se vrátila, bylo to úplně jiné dítě. My jen sledovali změnu v jejím chování. Měla záchvaty agrese, škubala si vlasy, bila hlavou o skříň. Starší sestru slovně napadala,“ popisuje tatínek.

Aby mohla v klidu žít

Rodina nikdy neví, jakou bude mít Bára náladu, jak se v té které situaci zachová. „Ona nemůže za to své bezprostřední chování. Je to prostě taková choroba,“ krčí rameny seřizovač hutní firmy Liberty Ostrava, kde se rozhodli školačku podpořit.

K 70. výročí založení vydali poutavou knihu plnou jadrné ostravštiny a krásných fotek. „Výtěžek dají autistickým dětem. Naším cílem je Báru doživotně zabezpečit. Až tu jednou nebudeme, aby měla své zázemí a mohla si v klidu žít,“ přeje si tatínek.

Jazyk na »enhačku« se vyvíjel 70 let

Zkratka »enhačka« pochází z doby, kdy se ocelárny jmenovaly Nová huť Klementa Gottwalda a právě zkratka písmen »en há« dala vzniknout názvu hutnického slangu. Ten tvořily celé generace zaměstnanců huti na základech ostravštiny, do níž pronikaly německé odborné výrazy a míchala se polština pracovníků z příhraničí, kteří sem přijížděli za prací. Jak se mění práce v huti, ubývá té těžké, manuální, a přibývají sofistikované technologie ovládané automaticky, postupně mizí i tyto specifické výrazy.

„Kniha, kterou jsme vydali u příležitosti 70. výročí ostravské huti, chce fragmenty této originální mluvy zachytit v okamžiku, kdy se pomalu vytrácí. Protože jsme dostávali spoustu dotazů, zda bude kniha k zakoupení, rozhodli jsme ji dát do prodeje a výtěžek z něj věnovat ústavu, který mimo jiné pečuje i o dceru jednoho našeho zaměstnance,“ řekla mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková.

Byk není dobytek

Obrazově bohatá publikace provádí ostravskou hutí prostřednictvím slangových výrazů. Je k zakoupení ve Velkém světě techniky Dolní oblasti Vítkovice. Výtěžek z prodeje věnuje Liberty Ostrava zařízení Světlo autismu. Kniha stojí 80 Kč a 63 korun z toho jde na podporu Báry.

Slangové výrazy z publikace s překladem: byk (zmetek), cagl (polotovar), fakule (pochodeň), forot (zásoba), hajcovat (topit), hamry (železárny), heblo (páka), kelňa (zednická lžíce), lager (ložisko), lidrovat (těsnit), pcajchnout (označit), paček (balík), pinzl (štětec), štangla (tyč), vengel (uhlí), zašverovat (zatížit).

Klidný život připravuje Světlo autismu

Ústav Světlo autismu založili ve Slezské Ostravě manželé Vladimíra a Vladimír Cigánkovi pro svou dceru Leontýnku, trpící poruchou autistického spektra, a pro dalších pět dětí, jimž organizace poskytuje klidné útočiště. Konečným cílem je vybudovat komunitní centrum, které bude dětem bezpečným domovem v době, kdy dospějí. Více se dozvíte ZDE