Statečnost, houževnatost a odhodlání, to vše spojil Radek, který má kromě Radečka i dceru Danielu (10), se sportem. Zásadní rozhodnutí přišlo před čtyřmi roky. Radek se vrátil ke sportu a začal běhat. Kdysi do vojny sice hrál závodně fotbal, ale poté žádnou pravidelnou sportovní aktivitu nevyvíjel.

Sportem proti předsudkům

„Zpočátku jsem chodil spíše na túry, pak se zkusil rozběhnout. Začátky byly těžké, hlavně o trpělivosti, ale časem začal patřit běh neodmyslitelně do mého života. U toho jsem přemýšlel o budoucnosti svého syna a hlavně o tom, jak mu pomoci,“ svěřil se odhodlaný dozorce.

Po čase zkusil Radek uběhnout 10 kilometrů, potom půlmaraton a za rok a půl zvládl svůj první maraton. Občas na tratích bojoval sám se sebou, vždy si však vzpomněl na to, proč s běháním začal. Díky Radečkovi jej totiž běh s osvětou motivuje k velkým sportovním výkonům.

Založil i komunitu

V únoru 2018, na Radečkovy desáté narozeniny, založil komunitu Non Autos Radek Crha a také profily na Facebooku a na Instagramu. Začal také připravovat různé běžecké akce spojené s osvětou o autismu.

Letos v srpnu v rámci akce Non Autos Běh jižní Moravou proti předsudkům o autismu uběhl Radek Crha v jedenácti dnech 503 km a navštívil při tom přes dvacet měst.

Zvládnout takovou porci, to chce už pořádnou dávku motivace. „Už téměř tři roky měníme pomocí běhu předsudky vůči lidem s autismem a cítím, že to, co děláme, má smysl,“ svěřil se Radek.

Peníze nevybírá

„Nevybírám žádné peníze, protože peníze Radečkovi nijak nepomůžou. Věřím, že osvěta a vzájemné porozumění otvírá bránu k účinné pomoci. Podpořit nás může každý, třeba jen tím, že se stane fanouškem naší FB stránky,“ říká.



Radek si také váží svých kolegů a svého zaměstnání, v uniformě vězeňské služby prožil téměř dvě desetiletí. „Díky roli otce autistického chlapce chápu život jinak a můj žebříček hodnot se změnil. Také zkušenosti z profese příslušníka mi pomohly zvládnout těžké životní situace. Takže díky za těch 20 let. Je to fajn pocit být součástí a patřit tak dlouho do tohoto sboru,“ tvrdí Radek Crha.

Co je autismus

Vývojová porucha, projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku. Patří mezi poruchy autistického spektra.

VIDEO: Charitativní běh v Blansku pro ochrnutého záchranáře Zdeňka Mikulu

délka: 00:35.11 Video Charitativní běh v Blansku Blesk TV Zdeněk Matyáš