Německo paralyzovala stávka zemědělců. S traktory blokovali i hraniční přechody s Českem

Hraniční přechody do Německa v Božím Daru na Karlovarsku a Vejprtech na Chomutovsku byly dnes ráno neprůjezdné. Na německé straně je blokovali protestující zemědělci. Hraniční přechod Boží Dar - Oberwiesenthal na Karlovarsku byl asi tři hodiny uzavřený podobně jako přechod Vejprty - Bärenstein na Chomutovsku. Policie situaci monitoruje a dopravu odklání na jiné přechody. V Plzeňském kraji není uzavřený žádný přechod, větší počet strojů pouze ztěžuje průjezd na přechodu Folmava - Furth im Wald, zjistila ČTK. Zavřený byl v ranních hodinách i přechod ve Strážném na Prachaticku, krátce před 11:00 se jej podařilo zprůjezdnit

„Krátce před 11:00 byly všechny hraniční přechody v Karlovarském kraji plně průjezdné. Na Božím Daru situaci stále monitoruje policejní hlídka a v případě potřeby bude situaci řešit. To znamená, že pokud by byl hraniční přechod opět neprůjezdný, tak budou policisté řidiče navádět na objízdné trasy,“ sdělil mluvčí karlovarské krajské policie Jan Bílek.

V Karlovarském kraji lze do Saska jet i přes Kraslice nebo Vojtanov na Chebsku, v Ústeckém kraji mohou řidiči volně přejíždět mezi Německem a ČR přes Horu Sv. Šebestiána na Chomutovsku a další přechody v regionu. Podle informací policie jsou tyto přejezdy stále volně průjezdné.

KARLOVARSKÝ KRAJ - V souvislosti se stávkou německých farmářů je v současné době neprůjezdný hraniční přechod Boží Dar/Oberwiesenthal. V místě je policejní hlídka, která situaci monitoruje a v případě potřeby navádí řidiče na objízdné trasy. #policiekvk — Policie ČR (@PolicieCZ) January 8, 2024

Němečtí zemědělci protestují proti škrtům v zemědělství po celé zemi.

Čeští řidiči musí počítat s komplikacemi také na dálnici D8, která spojuje Prahu s Drážďany, v jejichž okolí zemědělci znepřístupnili dálniční nájezdy. „Máme u hranic hlídky,“ řekl mluvčí policie v Ústeckém kraji Kamil Marek. Traktory a další zemědělskou technikou blokují i dálnice z Drážďan do Saské Kamenice a Lipska.

Protesty ještě potrvají

V bavorském Freyungu se brzy ráno zemědělci shromáždili na parkovišti jednoho ze supermarketů, odkud se pomalou jízdou vydali v koloně k hraničnímu přechodu Philippsreut/Strážný.

V Plzeňském kraji nejsou kvůli protestu zemědělců uzavřeny žádné hraniční přechody, řekl policejní mluvčí Ondřej Hodan. Vyšší počty strojů farmářů podle něj omezují průjezd pouze přes druhý největší přechod Folmava - Furth im Wald na mezinárodním tahu I/26 Plzeň - Domažlice a dále do Německého Chamu a Řezna. Průjezdné to ale je, dodal. Protest by měl podle Hodana končit v úterý kolem 18:00.