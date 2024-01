Švihlá chůze v Brně, Praze i v dalších městech: Recesisté vyrazili napodobit Monty Pythony

Scénka se švihlou chůzí pochází ze skeče Monty Pythonů s názvem Ministerstvo švihlé chůze, která se vysílala v roce 1970. Byla součástí televizní komediální série Monty Pythonův létající cirkus.

Historickým centrem Brna dnes za přihlížení rozveselených kolemjdoucích prošel Švihlý pochod zhruba 320 lidí, kteří napodobovali a rozvíjeli švihlou chůzi (silly walk) ze slavné skeče britské komediální skupiny. Jedenáctý ročník se tak stal rekordní. Podle jednoho z pořadatelů Dana Maška, který zastává funkci tajemníka vládního výboru pro zešvihlení chůze národa, bylo jedním z cílů recesistů překonat 300 účastníků.

Další výzvou je, aby se přijel do Brna podívat herec John Cleese, jenž měl ve skeči hlavní roli. Aby viděl, co způsobil, řekl dnes Mašek ČTK.

Mašek s kamarádem Adamem Jandorou, který je náměstkem odboru levé nohy Ministerstva švihlé chůze, založili tradici Švihlého pochodu v roce 2012 a ustanovili 7. leden Mezinárodním dnem švihlé chůze.

„Jednak se scházejí lidé, co mají rádi Monthy Pythony, jednak to děláme proto, aby se v šedivém lednu ve městě něco dělo. A zima tomu dost vyhovuje, protože se člověk u švihlé chůze dost zahřeje,“ řekl Mašek. Dnes v Brně slabě mrzlo. „Jednou jsme to zkoušeli v létě a vyloženě jsme kolabovali,“ řekl Jandora.

Mezi účastníky byli dnes rodiče s dětmi, mladší i starší lidé včetně cizinců. Mnozí z nich oblékli sako či dlouhý černý kabát, na hlavně měli buřinku, v rukou deštník, aktovku či kufr a na nohou polobotky, aby se co nejvíce přiblížili vzoru Johna Cleese. „Švihlá chůze je zdraví velmi prospěšná. Loni dokonce vznikla seriózní studie, která porovnávala, jak člověku prospěje cvičení a jak švihlá chůze,“ řekl Jandora.

Před třemi lety, těsně před covidem, mluvil Mašek i o tom, jak se s nimi spojila manažerka Monthy Pythonů Holly Gilliamová, aby pomohli zorganizovat švihlé pochody i v zahraničí, což se povedlo. „Ale covid to rozbil a nemáme přehled, zda se někde konají jiné pochody. Ale v Česku se dnes konaly sesterské pochody,“ zmínil Mašek.

Recesisté vyrazili poprvé v Českých Budějovicích, po několika letech v Praze, šli také v Olomouci, Mladé Boleslavi či Kutné Hoře.