Táta s batoletem se v Budějovicích propadli pod led: Bruslit tam šli jen blázni, zlobí se lidé

Jen zázrakem nedošlo k tragédii. Dítě i s mužem skončilo v péči zdravotníků. Dvojice zůstala v nemocnici kvůli možnému podchlazení batolete. Informace o tom, že se pod mužem s malým dítětem probořil na slepém rameni řeky led, vyvolala bouřlivé reakce.

„On jel s tím batoletem ke kraji, kde je to rozmrzlé, a natáčel si to. Jedno kolečko dal a při druhém jsme si říkali, jestli je normální. Najednou rány, jak led praskal, a oni ve vodě,“ popsala událost Michaela. Nesmyslný hazard odsoudili lidé na sociálních sítích.

„Led tam praskal celý den, bylo to slyšet. Bruslit tam šli jenom blázni. Kousek dál je tekoucí řeka, před tím by měl mít každý respekt,“ mínili mnozí diskutující. „Já být mámou toho dítěte, tak nevím, co bych mu provedla. I když vím, že ho netopil schválně a sám si to bude nejspíš vyčítat a děkovat bohu, že ho dostal ven,“ reagovala Petra Hlaváčová.

Lidé se ale nepoučili a nedaleko dál bruslili. Byly tam nejen děti, ale například i maminka s kočárkem. „Poté, co se probořil led pod dvěma osobami, jsme vydali varování před nebezpečím a nábřeží Malše ohradili. I přesto ale lidé dál na ledu bruslili. Strážníci museli na místě zasáhnout opakovaně a důrazně je upozornit na zákaz vstupu,“ konstatovala strážnice Věra Školková.