Šílená jízda mladíků v Dobříši skončila smrtí spolujezdce: Tachometr se zastavil před 140 km/h!

K nehodě došlo před 17:00 v ulici Part. Svobody. Podle prvotních informací policistů vyjel řidič osobního auta ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s autobusem. Spolujezdec nehodu nepřežil. „Utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ uvedl mluvčí středočeské záchranky Marek Hylebrant. Řidiče auta přepravil do nemocnice v pražském Motole vrtulník, měl vážná zranění a musel být připojen na umělou plicní ventilaci. Řidič autobusu utrpěl poranění kolena, záchranáři jej převezli do nemocnice. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují.

„Naprosto nepochopitelným a zřejmě nezodpovězeným zůstane motiv dnešní šílené jízdy dvou mladíků (ročníky 1991 a 1992) v Dobříši,“ uvedla na sociální síti Facebook Záchranná služba ASČR s tím, že muži se řítili městem velkou rychlostí, což dokazuje tachometr auta. „V době nárazu se zastavil před hranicí 140 km/h. Ať už bylo důvodem takového jednání cokoliv, rozhodně proto nelze nalézt slova pochopení a omluvy,“ dodali záchranáři.