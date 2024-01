Býk

Stále častěji pobýváte ve společnosti opačného pohlaví a moc vám to svědčí. Pokud vám padne někdo do oka, tak si nenechte ujít. Při flirtování poletí vaše sebevědomí nahoru, což je voda na váš mlýn. Po práci se odreagujte, protože to potřebujete.