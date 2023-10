Býk

Hvězdy vám radí zachovat si nadhled. Aktuálně nemá cenu pouštět do vysoké profesní hry. Nyní nemáte dostatek energie pro dotažení věcí do konce. Raději se držte při zemi a dbejte na to, abyste stihli veškeré povinnosti v termínu. Na to se soustřeďte.