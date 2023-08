Nezvratně zničil život sobě i jiným. Jan Zbořil (29) loni v květnu v půjčeném renaultu mezi Vlasaticemi a Troskotovicemi při bezohledné jízdě a pod vlivem marihuany vjel do protisměru. Tam se čelně střetl s manželským párem na motorce. Manželé ve věku 60 a 57 let neměli šanci přežít. Krajský soud muže ve středu potrestal za usmrcení z nedbalosti pěti roky vězení.

Zbořil, který podle svědků rád jezdil v okolí Troskotovic rychle, se proti původnímu rozsudku okresního soudu odvolal. Nelíbila se mu výše trestu. K jednání však nedorazil, nechal se zastupovat obhájcem. Ze zprávy lékařky-psychiatričky se měl v červnu dostavit ke kontrole, do ordinace však nedorazil. Kde se jeho klient nachází, odmítl obhájce říci.

Nepozorný šofér usmrtil cestáře Zdeňka (†58) a Karla (†57): Půjde na tři roky za mříže

Soudkyně Hana Kleinová uvedla, že obžalovaný měl několik záznamů kvůli rychlé jízdě. Rychle a agresivně jel i před tragickou nehodou. „V důsledku ovlivnění marihuanou a nepřizpůsobení rychlosti jízdy dopravně technickému stavu komunikace – zatáčce, kdy jel agresivně, riskantně, nepovolenou i nepřiměřenou rychlostí, kterou nepřizpůsobil svým schopnostem, nezvládl řízení a při projíždění levotočivé zatáčky najel celou šíří vozidla do protisměrného jízdního pruhu, kde se čelně střetl s motocyklem, v důsledku střetu došlo ke smrtelnému zranění řidiče a spolujezdkyně,“ stojí v soudním spisu.

délka: 01:39.50 Video Video se připravuje ... Dagmar Kavická k rozsudku nad viníkem tragické nehody u Troskotovic TV Blesk Zdeněk Matyáš

Syn zemřelých: Dal bych mu 25 let!

Smrt Dalibora a Jaroslavy tvrdě zasáhla jejich rodinu. Rodiče ztratili dva synové, Dagmar Kavická přišla o sestru. „Tady už nějaké paragrafy a trest nic nezmění. Najednou dva lidé nejsou, člověk na to není nachystaný, nemůže se s nimi rozloučit. Zůstane jen velká prázdnota,“ svěřila se pro Blesk.cz sestra zemřelé.

Jeden ze dvou synů zemřelých manželů si nebral servítky. „Dal bych mu za to, co provedl, pětadvacet let. Tohle je směšně málo. Rodiče nám to nevrátí," řekl mladý muž.

Soud odvolání Zbořila podle očekávání zamítl s tím, že trest pěti let vězení je ještě mírný. Protože se však neodvolal žalobce, nemohl trest navýšit.