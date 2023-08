Jessy chtěli majitelé utratit. Zachránila ji veterinářka, v depozitu teď čeká na nový domov

Jessy (9) přivezli její majitelé na veterinární kliniku s tím, že je pokousala. Už ji nechtěli, navrhovali utracení. Veterinářka to ale odmítla, místo toho kočičku předala do depozita spolku Další šance ve Dvoře Králové, kde teď čeká na nový domov.

V útulku nechápou, co se mohlo stát. Kočička není agresívní, chová se naprosto normálně. Na veterinární klinice DaktariVet, kam ji původní majitelé přinesli a žádali její utracení, zjistili, že je i naprosto zdravá. Utratit ji proto odmítli, místo toho ji předali do péče spolku Další šance. „Máme ji tu už několik měsíců, chová se úplně normálně, nedokážu si ji s nějakou agresivitou spojit,“ řekla zástupkyně spolku Iva Pelíšková.

V útulku by Jessy přáli novou rodinu | Jana Ulrichová

Jiné kočky nechce

Jessy je už starší kočička, která byla zvyklá na své prostředí. Se změnami, kterým byla vystavena, se těžko srovnává. „Přesadit ji, začlenit ji do nového kolektivu, je těžké, kontakt s jinými kočičkami psychicky nezvládá,“ řekla Iva s tím, že v jejich depozitu proto obývá proto samostatnou místnost. Na ostatní kočky sice vidí, jejich společnost ale odmítá. „Byla to pro ni obrovská změna, byla zvyklá na rodinu, proto bychom jí moc přáli nový domov,“ dodala.

Jessy se zástupkyní spolku Ivou Pelíškovou | Jana Ulrichová

Potřebuje pozornost

V nové rodině by měla být Jessy coby zvířecí jedináček, své lidi chce mít jen pro sebe. Potřebuje klidné prostředí, hodila by se proto spíše ke starším lidem nebo k jednomu člověku, kterému by dělala společnost. „Potřebuje jen pozornost. Nedoporučovala bych ji k dětem a už vůbec ne k lidem, kteří mají jiná zvířata, protože těch se bojí,“ řekla Iva.

Najde domov?

Jessy nebyla rozmazlovaná, na mazlení není zvyklá, přítomnost člověka ale potřebuje. Je klidná, nenáročná, rozumná a naprosto zdravá, což potvrdily i testy, které jí v útulku nechali udělat. Je i očkovaná, takže do nové rodiny může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout a dát jí domov, mohou kontaktovat kočičí depozitum ve Dvoře Králové telefonicky na čísle 605 751 717, mohou psát i SMS, případně mohou spolek kontaktovat prostřednictvím jeho facebooku.

Potřebují pomoct

Kočičí depozitum spolku Další šance ve Dvoře Králové se v těchto dnech stěhuje. Ze stávajících prostor dostalo výpověď, nová budova vyžaduje nemalé opravy, na které ale spolek žijící jen z darů nemá. Vypsali proto sbírku na Donio pod názvem S.O.S. útulkové kočičky bez topení zimu nepřežijí, kam může na úpravy vnitřních prostor nového útulku přispět každý libovolnou částkou.