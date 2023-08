Ella (9) napsala knížku o své nemocné fence. Výtěžek půjde na nákladnou léčbu Lady

Lady onemocněla infiltrativním lipomem, který není nebezpečný svou zhoubností a metastázami, ale rychlostí svého růstu. „Vyrostl během pár týdnů. Zabíral jí téměř polovinu krku. Kdybychom to neřešili, něco by jí utlačil,“ popsala Karolína Kyselová.

Ella a Adam s knížkou o Lady | Jana Ulrichová

Statisíce za léčbu

Veterináři tvrdili, že s nádorem se nedá nic dělat, rodina se ale nechtěla vzdát. Vyhledala onkologa, který doporučil operaci ve Vídni a poté ozařování v Německu. „Všechno jsme podstoupili. Ladynka má za sebou jak operaci, tak sedmnáct cyklů ozařování,“ řekla paní Karolína. Od začátku přitom bylo jasné, že léčba bude finančně velmi náročná. „Původní odhad onkologa byl 200 000 korun, později říkal 300 000, už jsme ale daleko za hranicí této částky,“ dodala.

Lady se teď doma zotavuje po ozařování | Jana Ulrichová

Spojili síly

Rodině, kterou nemoc fenky velmi semkla, pomohla chovatelská stanice Beskyd Hill, ze které Lady pochází. Chovatelka i majitelé ostatních tamních odchovanců spojili síly a rodině přispěli. Nejdojemnější je ale počin Elly (9), která za podpory svého bratra dvojčete Adama napsala ve svých 8 letech o Lady knížku. „Četla jsem knížku o pejskovi, který vyprávěl, co zažíval jako štěňátko. Chtěla jsem napsat něco podobného o Ladynce, nejen ale jako o štěňátku, ale hlavně o době, kdy už byla s námi, o tom, kde všude s námi jezdila a co s námi prožila,“ popsala.

Přispěl i Adam

Knížku plánovala původně jen jako dárek pro tatínka k narozeninám. „Když ale Ladynka onemocněla, napadlo mamku a chovatelku, že bychom ji mohli vydat,“ řekla. Teď už je knížka na světě, doplňují ji fotky a ilustrace od kamarádů. Přispěl do ní i Adam. „Nakreslil jsem jeden obrázek a udělal polovinu jedné kapitoly. Není to zas tak moc, ale jsem rád, že jsem mohl pomoct,“ řekl skromně. „Je to skvělá knížka, kupte si jí,“ dodal.

Zájemci mohou nemocnou Lady podpořit i koupí hrníčků a dalších věcí s jejím logem | Jana Ulrichová

S podpisem a tlapkou

Rodina, která do léčby Lady investovala veškeré úspory, založila sbírku na Donio, kam může přispět každý: https://www.donio.cz/na-lecbu-ladynky. Podpořila ji i dalšími projekty, zájemci si mohou koupit například trička, tašky a hrníčky s logem Lady. Knížku, kterou podle slov maminky psala Ella srdíčkem, si mohou zájemci koupit na https://www.pribehlady.cz/kniha/ a to za 369 Kč nebo s vlastnoručním podpisem Elly a tlapkou Lady za 599 Kč.

Pro Ellu a Adama je Lady parťák a člen rodiny | Jana Ulrichová

Pomohou jiným

Lady je teď v rekonvalescenci. „V současné chvíli jí trošku zlobí nožičky, ale doufáme, že se to zlepší, že je to jen důsledek ozařování, protože tělíčko dostalo hodně zabrat,“ řekla paní Karolína s tím, že pokud už Lady nebude vybrané peníze potřebovat, darují je na pomoc jinému pejskovi. „Chceme to dobro vracet zpátky. I v současné chvíli už jsme přispěli jednomu pejskovi na operaci,“ řekla.