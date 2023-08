Ušatý Doby skončil jako nechtěné dědictví. Opuštěný a zrazený teď čeká v útulku na nový domov

Malého křížence jorkšíra Dobyho (asi 7) přivezla coby nalezence do útulku Psí domov v Řepnici městská policie z Trmic. Žil zřejmě se starším člověkem a na ulici se ocitl poté, co jeho majitel zemřel. V útulku se ho teď snaží dát dohromady a najít mu nový domov.

Ušatý Doby dostal díky své podobě jméno podle domácího skřítka z knih o Harry Potterovi. „Je to malinký pejsek, takové lehké stvořeníčko. Podle jeho chování je zřejmé, že byl zvyklý žít v bytě. Zřejmě mu majitel zemřel a příbuzní se ho jako nechtěného dědictví zbavili,“ řekla majitelka útulku Miluše Maskulanisová. Dodala, že to bývá jeden z nejčastějších důvodů, proč se starší psi ocitají v útulcích.

Doby je roztomilý ušatý pejsek připomínající skřítka z knížek o Harry Potterovi | Jana Ulrichová

Malý neposeda

Doby zpočátku v útulku smutnil. „Byl vyhublý, koukala mu žebírka, a ukňouraný,“ řekla majitelka s útulku s tím, že teď už si ale zvykl. „Je to miláček, takový malý neposeda, mazlící,“ dodala. Veterinární kontrola odhalila, že je zdravý, trápí ho pouze zubní kámen, který mu v útulku nechají v narkoze odstranit.

Chce pozornost

Doby by se nejvíce hodil ke starším lidem, kterým by byl skvělým společníkem. „Dělal by jim společnost na zahrádce, pak by se s nimi natáhl na gauč, takový život by mu vyhovoval. Je čistotný, je vidět, že žil v bytě. Občas na sebe upozorňuje štěkáním, vyžaduje si tak pánovu pozornost,“ řekla Maskulanisová.

Doby je hezký kříženec joršíra | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Roztomilý Doby je už připraven odejít do nového domova. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.