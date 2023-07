Badyho odsoudil jeho majitel k smrti. V horku 35 °C ho uvázal v lese s košíkem na hubě

Nebohého křížence bull plemene odsouzeného k pomalé smrti naštěstí našla žena, jejíž pes jí k němu dovedl. Nebýt jeho, zemřel by na dehydrataci, protože byl uvázaný mimo cestu v místech, kam běžně lidé nechodí. Strážníci, které nálezkyně přivolala, ho pak převezli do útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku, kde mu dali jméno Bady.

Takhle Badyho našli uvázaného v lese strážníci | Městská policie Trmice

Trestní oznámení

Majitelka útulku Miluše Maskulanisová označila způsob, jakým se majitel Badyho zbavil, za jeden z nejhorších způsobů týrání. „V těch vedrech by zemřel žízní do dvou dnů. Je to odsouzeníhodný čin. Podáme proto trestní oznámení na neznámého pachatele,“ řekla s tím, že o Badyho se nikdo nepřihlásil, na fotkách ho nikdo nepoznal, čip nemá zaregistrovaný.

Bady miluje hry, nosí aporty, při správném výcviku z něj bude skvělý pes | Jana Ulrichová

Potřebuje výchovu

Bady je přitom mladý, chytrý a milý pes, který, pokud se dostane do správných rukou, bude skvělým parťákem. „Je to výborný pes. Nabídneme ho ale jen někomu spolehlivému, zodpovědnému, někomu, kdo zná tato plemena a bude s ním dobře zacházet,“ řekla majitelka útulku s tím, že Bady potřebuje výchovu a výcvik, tedy základní věci, s nimiž si jeho původní majitel zjevně hlavu nelámal. Umí jen aportovat a zná povel sedni.

Pro aktivní lidi

Jako každý mladý kříženec bull plemene je i Bady hodně aktivní. „Má radost z pohybu. Rád pracuje, hodně aportuje, je zvladatelný, i když je to tahoun,“ řekla Maskulanisová. „Hodil by se proto spíše k mladším sportovně založeným lidem,“ dodala s tím, že by ho to určitě bavilo na cvičišti, naučil by se i běhat u kola.

Už je k adopci

Bady je naprosto zdravý, vakcinovaný pes, připravený odejít do nového domova. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a hlavně měli čas se mu řádně věnovat, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulais@seznam.cz .

Bady je krásný, mladý, zdravý pes | Jana Ulrichová

Na vlastní pěst

V útulku v Řepnici se rozhodli vypátrat majitele Badyho sami. I když nemá čip zanesený v centrálním registru, podařilo se jim podle čísla zjistit, který veterinář jej aplikoval. „V ordinaci veterináře je pak už majitel dohledatelný,“ řekla Miluše Maskulanisová s tím, že s těmito informacemi se rozhodli jít na policii, protože majitel si podle nich zaslouží potrestat.