Množírna se 130 psy: Přestupek, rozhodla policie. Množitelka vyvázne jen s pokutou

V množírně skryté v lese na okraji obce byli psi všude, v domě i ve venkovních kotcích, i když v době, kdy ji Blesk tlapky objevily, panovaly silné mrazy. Podle veterinárních inspektorů, kteří na místě zkontrolovali na 130 psů, porušila majitelka Dagmar Jelínková (58) jak zákon na ochranu zvířat proti týrání, tak i veterinární zákon. Se zvířaty navíc obchodovala bez živnostenského oprávnění, které jí zaniklo v roce 2020.

Psi v ohrádce byli mezi výkaly | Jana Ulrichová

Nic trestného

Policisté se případem zabývali půl roku. „Na základě prověřování jsme nezjistili, že by došlo k trestnému činu. Případ jsme odevzdali příslušnému orgánu k projednání přestupkového jednání,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Všude kolem byly klece a výběhy se psy různých ras | Jana Ulrichová

Snížení počtu psů

Znamená to, že množitelka bude za porušení zákona na ochranu zvířat potrestána jen pokutou. „Bude podán i návrh na zvláštní opatření ke snížení počtu psů,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že další pokutu dostane od Krajské veterinární správy za porušení veterinárního zákona, tedy za nesrovnalosti s očkováním a čipováním psů.

V klecích pro hlodavce

Když reportérky množírnu objevily, byly na místě desítky psů, špicové, kolie, čivavy, krysaříci, pomeraniani. I když bylo venku pod nulou, byla některá štěňata ve venkovních ohradách mezi vlastními výkaly. Jako úkryt jim sloužila jedna malá dřevěná boudička. Podobné to bylo i v ostatních výbězích a kotcích, a lepší to nebylo ani uvnitř, kde byly další desítky zvířat. Oknem bylo vidět i dvě štěňata nacpaná do klece pro hlodavce.

Množitelka na reportérky Blesk tlapek zavolala policisty, ti ale žádné protiprávní jednání neshledali | Jana Ulrichová

Část už rozdala

Dagmar Jelínková popřela, že provozuje množírnu. „Co že tady provozuju? Pakujte se odtud, mazejte,“ křičela na reportérky. Byla si ale dobře vědoma toho, že její kšefty nejsou v pořádku. Už tehdy tušila, že jí veterináři buď psy odeberou, nebo alespoň navrhnou snížení jejich počtu, a tak se několika desítek zvířat zbavila ještě před jejich příchodem. Podle informací Blesk tlapek je rozdala.