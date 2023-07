Smrt Čecha (†60) v Tunisku: Byl uškrcen!? Manželku (50) zatkli po pitvě

Drama s tragickým koncem se tento týden odehrálo v oblíbeném dovolenkovém ráji. Padesátiletá Češka tam podle informací Blesku měla 20. července zabít svého šedesátiletého manžela, který pocházel z Ostravy. Informaci o skonu českého občana potvrdil i mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake. „Náš zastupitelský úřad je v kontaktu s místními orgány,“ uvedl v pátek mluvčí.

Obviněná zůstává ve vazbě

Blesku se v sobotu podařilo o případu zjistit bližší informace. „Vyšetřující soudu prvního stupně v Monastiru povolil zadržení české padesátileté turistky pro podezření z účasti na vraždě jejího šedesátiletého manžela poté, co informovala bezpečnostní orgány o jeho smrti,“ řekl Blesku mluvčí tuniských soudů v Monastiru a Mahdii Farid Ben Jahha.

Předběžné šetření podle něj prokázalo podezřelé úmrtí poté, co byly během pitvy objeveny stopy škrcení v úrovni krku. „Obviněná žena zůstává ve vazbě do ukončení šetření, které mají odhalit příčiny a okolnosti činu,“ dodal Jahha.

Teta by nevraždila, myslí si neteř

Mluvčí cestovní kanceláře Fischer, se kterou pár cestoval, jen dodal, že na pobyt dalších turistů nemá událost vliv: „Mohu potvrdit, že k úmrtí klienta došlo, žádné další konkrétní informace však nemáme,“ řekl Blesku Jan Bezděk.

To, že by padesátiletá Češka zavraždila svého muže, se podle jejího vyjádření pro CNN Prima NEWS nezdá neteři zesnulého. „Nyní potřebujeme zjistit informace a vyhledat nějakou pomoc, protože teta by tohle svému manželovi neudělala,“ uvedla v pátek příbuzná zadržené Češky. Pro televizi taktéž zdůraznila, že se jí nedaří spojit s českou ambasádou v Tunisku.

10 let od vraždy manželky a dcery

Smrt českého turisty nastala téměř přesně deset let po případu úmrtí dvou Češek v egyptském letovisku Hurghada z konce července 2013, který skončil odsouzením Petra Kramného (45) na 28 let vězení za vraždu manželky Moniky (†36) a dcery Klárky (†8).