Brutální znásilnění a umučení Anastazje (†27) v Řecku: Vrah jí po martyriu uřízl dva prsty!

Anastazje byla naposledy spatřena živá v pondělí večer 12. června v supermarketu, kde se seznámila s dvaatřicetiletým mužem původem z Bangladéše. Partner dívky Michal kriminalistům vypověděl, že mu Anastazje ten večer volala a během telefonátu mu sdělila, že je moc opilá a někdo ji veze domů na motorce. Tam se však už nedostala.

Anastazje později toho večera Michalovi psala znepokojující zprávy. Tvrdila, že se s mužem cítí nepříjemně, hrozí jí nebezpečí a přítele prosila, aby ji přišel vyzvednout. Když však Michal přišel na místo setkání, přítelkyni nenašel.

Nález znetvořeného těla

Tělo Anastazje našli až o několik dní později vyšetřovatelé. Bylo zabalené v prostěradle a pohozené ve vysoké trávě asi kilometr od domu Salahuddino, kterého policie v minulosti již několikrát zadržela.

Když se vrah podle všeho ujistil, že dívka nedýchá, uřízl jí dva prsty, aby ztížil identifikaci. Pitva následně prokázala, že Anastazja byla znásilněná a poté uškrcená. Její mučení trvalo celých 45 minut, uvedl řecký deník Dimokratia.

Salahuddi vypověděl, že měl s dívkou pohlavní styk, ale neznásilnil ji. Byl však poškrábaný. V rámci vyšetřování policie analyzovala telefony Anastazje, Michala i Salahuddiho.

Šokující nálezy

Bangladéšan se ze svého mobilu data snažil vymazat. Policii se ale navzdory tomu všechna podařilo získat.

„Udělal jsem něco hrozného a musím opustit Řecko.“ Tak zněla jedna ze zpráv, které podezřelý poslal svým přátelům. Historie vyhledávání ukázala, že muž hledal způsob, jak utéct do Itálie a mimo jiné i jak smazat stopu GPS.

Následující den, 13. června bezpečnostní kamery zachytily Salahuddiho, jak jde do směnárny a vybírá si peníze. Poté se prý zaměstnance ptal, kde si může pořídit letenku, načež zamířil do cestovní kanceláře, ze které odcházel s letenkou do Milána.

Vyšetřovatelům sdělil, že chtěl letět do Itálie kvůli pracovní nabídce, kterou dostal. O svém rozhodnutí však nikomu neřekl, ani svému spolubydlícímu.

Při analýze mobilního telefonu dívky policie také přišla ke skutečnosti, že ze zařízení byly smazány fotografie, záznamy hovorů a stopa GPS.

Vyjádření maminky

Matka zavražděné dívky prohlásila, že pro muže, který ji připravil o život, nebude žádný trest dostatečný. Také je prý přesvědčena, že Salahuddi měl spolupachatele a kritizovala řecké policejní orgány za to, že marnily čas, přestože byly o zmizení dívky informovány již od samého začátku.

Salahuddi se u soudu ke svým činům dosud nepřiznal. Odsouzený je však za únos, znásilnění a vraždu.