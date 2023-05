Smrt za mřížemi! Dahlgren, člen orlického gangu Kopáč i lesní vrah spáchali ve vězení sebevraždu.

Viktor Kalivoda přezdívaný jako "lesní vrah" vraždil podle vzoru Olgy Hepnarové. | reprofoto Mall TV, profimedia

Viktor Kalivoda zavraždil tři nevinné lidi. Na své oběti střílel v lese, proto získal přezdívku lesní vrah. K činu ho prý inspirovala masová vražedkyně Olga Hepnarová. Několikrát prý přečetl knihu o ní a rozhodl se „dokončit to, co Olga začala“. V lesích u Brna a u Kladna zastřelil tři lidi. Plánoval toho ale mnohem více...

Kalivoda dlouho bojoval se sebevražednými sklony. Několikrát prý stál na mostě a chtěl si vzít vlastní život, nakonec ale začal vraždit. Měl údajně pocit, že ho k činu někdo nutí, tou osobou prý byla Olga Hepnarová. „Cítil jsem, že po mně chce, abych pokračoval v tom, co provedla ona,“ vysvětlil důvod, proč se rozhodl vraždit.

V říjnu roku 2015 zastřelil starší manžele, kteří šli do lesa v Nedvědicích na Brněnsku pro dřevo. Střelil je do hrudi a nakonec zblízka do hlavy. Jen o pár dnů později vraždil znovu. Tentokrát v Malíkovicích na Kladensku.

Soud Kalivodu poslal 27. června 2006 do vězení na doživotí. Podle znalců to byl nadprůměrně inteligentní muž, který navíc jednou vyhrál ve vědomostní televizní soutěži Chcete být milionářem? 320 000 korun. Nakonec Kalivoda 27. září ve věznici ve Valdicích spáchal sebevraždu. Na cele byl sám, a tak ho tentokrát nikdo nezachránil. Podřezal si žíly.