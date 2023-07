Anton (48) utopil kamaráda ve Štrbském plese: Jurajovi (†40) držel hlavu pod hladinou, dokud nezemřel!

Jen těžko uvěřitelný případ se tento týden odehrál v u jezera Štrbské pleso. Podle informací slovenské policie se tam ve středu pohádal 48letý Anton M. se svým o osm let mladším přítelem Jurajem B. Starší ze Slováků shodil svého kamaráda do vody a držel mu hlavu pod vodou tak dlouho, dokud nezemřel. Muži za vraždu hrozí trest v rozmezí patnácti až dvaceti let.