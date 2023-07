Eva (†51) se otrávila plynem: Dcera Nelka (15) se plazila k telefonu pro pomoc, záchranáři jí vyhubovali

Ve slovenské obci Malá Šariš se loni v listopadu odehrála velká tragédie. V rodinném domě začal ze špatně spalujícího kotle unikat oxid uhelnatý. Doma tehdy byla Eva (†51) se svou dcerou Nelkou (15). Dívka několikrát omdlela, ale bolestem navzdory se snažila doplazit k telefonu, aby zavolala pomoc. Záchranáři už ale její mamince pomoci nedokázali. Nelka nyní řekla, co se osudný večer odehrálo.

Otec Jozef (52) odjel na služební cestu a doma zůstala Nelka se svou maminkou Evou. Máma s dcerou se zrovna chystaly do postele, když se oběma udělalo špatně. Její máma dokonce omdlela, a tak Nelka chtěla zavolat záchranku, což ale její máma odmítla. Jejich stav se zhoršoval a do bezvědomí upadla i patnáctiletá dívka. Nedokázala se už ani udržet na nohou, a snažila se doplazit k telefonu, aby přivolala pomoc. Opakovaně ale upadala do bezvědomí.

Nakonec se jí podařilo zavolat na tísňovou linku. „Nejprve mě několik minut kárali, že jsem neschopná, že neumím nahmatat mámin puls a že proč jsem nevolala dřív,“ uvedla pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ s tím, že musela ještě otevřít vchodové dveře, aby se k nim mohli záchranáři dostat.

Nicméně pro Evu už bylo pozdě. Zemřela ještě před příjezdem záchranky. Nelku transportovali do nemocnice, kde podstoupila operaci. Měla oteklé nohy, ucpané cévy a poškozené ledviny. Domů ji propustili 24 hodin před Štědrým dnem. Stále ji ale trápí zdravotní problémy a čeká ji ještě operace. Hrozilo jí, že se už nikdy nepostaví na nohy. Nelka, která se dřív věnovala atletice, je ale bojovnice a chodí s pomocí berel. Před sebou má ale ještě rehabilitace.

Zachránit život Evě a Nelce se snažil i jejich pejsek. Fena německého ovčáka Megy pobíhala kolem domu a snažila se upozornit sousedy, že se něco děje. „Je velmi inteligentní,“ pochválil rodinného pejska Jozef. Navíc dodal, že se jednalo o starý patnáctiletý plynový kotel. Jen pár dní před tragédií údajně svému sousedovi říkal, že je načase kotel vyměnit.