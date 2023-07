Češka (22) dostala v Bratislavě záchvat: Záchranáři ji v sanitce vulgárně uráželi!

Výlet do Bratislavy se změnil v noční můru pro dvaadvacetiletou Češku. Žena, jež trpí vzácnou neurologickou poruchou, ve středu 12. července dostala záchvat. Na pomoc jí přijeli záchranáři, kteří ji v sanitce měli vulgárně napadat a vysmívat se jí! Češka se o incidentu rozhodla promluvit pro slovenskou televizi, otřesný případ rovněž popsal i svědek. Případem se již zabývá slovenská policie i ministerstvo zdravotnictví.

Dvaadvacetiletá Češka byla ubytovaná v hotelu na Kollárově náměstí. Ve středu 12. července kolem jedenácté hodiny večer seděla na lavičce před hotelem a telefonovala s kamarádkou, když se jí udělalo špatně. Žena, jež trpí vzácnou neurologickou poruchou, dostala záchvat a upadla do bezvědomí. Na místo vyrazili záchranáři, ovšem převoz v sanitce se podle Češky změnil v noční můru.

Vulgární nadávky

V sanitce se začala probouzet, a tak vyslechla rozhovor záchranářů. „Vyslechla jsem záchranáře, kteří o mně mluvili, že co budeme dělat s tou tlustou p***u. Potom mi jeden ze záchranářů stáhl kraťasy, aby ukázal strie, které mám na boku. Dále pokračovali s narážkami, že nemám podprsenku, na základě čehož mi jeden z nich nadzdvihl výstřih, aby se ujistil, že ji opravdu nemám,“ popsala pro televizi JOJ s tím, že se bavili nadále o tom, že ji oholí a budou s ní mít sex. Poté, co se probrala, ji prý bezprizorně vysadili ze sanitky, a to bez jakéhokoliv vyšetření! Na těle jí zůstaly modřiny a cítila bolest na hrudníku. „Samozřejmě bez toho, abych spadla. Z té situace jsem traumatizovaná,“ dodala.

Slova svědka

Pro televizi promluvil i svědek incidentu, jenž uvedl, že viděl dívku hystericky plakat. Na místě byli policisté. „Jen tak tam postávali, nic nedělali,“ popsal. „Policisté, kteří byli vysláni na místo, při prověření oznámení nezaznamenali žádné nevhodné či hrubé jednání posádky RZP vůči osobě, které byla poskytovaná první pomoc,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policejního sboru v Bratislavě Jana Šimunková. Případem se policisté zabývají, dokonce jej prošetřuje i ministerstvo zdravotnictví.