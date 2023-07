„Informaci o požáru na chodbě ubytovny jsme přijali krátce před druhou hodinou ranní. Další doplňující informace před příjezdem jednotek hovořily o tom, že v oknech čekají lidé na záchranu,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

„Po příjezdu se hasiči soustředili prioritně na záchranu osob,“ dodal Mikoška.

Nadýchaní a popálená

Celkem muselo ubytovnu opustit 37 lidí. „Třináct z nich jsme z ubytovny zachránili pomocí nastavovacích žebříků a vyváděcích masek. Následně jsme ubytované převezli evakuačním autobusem do kulturního domu,“ upřesnil mluvčí hasičů.



S některými ale zamířily sanitky do nemocnice. „Na místě jsme ošetřili pět lidí, čtyři z nich se nadýchali zplodin, jedna žena utrpěla popáleniny. Celkem jsme do boskovické nemocnice odvezli čtyři lidi, jednoho bylo možné nechat na místě,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Hasiči dostali oheň pod kontrolu přibližně za 20 minut. „Úplnou likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu krátce před půl čtvrtou. Příčina požáru i vzniklá škoda je nyní předmětem vyšetřování,“ dodal Mikoška.

